Чи збереже ЄС єдність під російським газовим тиском?

21 липня мають закінчитися планові ремонтні роботи на газопроводі Північний потік 1, що є одним з важливих шляхів постачання російського газу до Німеччини - найбільшого споживача у Європі.

Європейці зараз не впевнені, що Росія відновить газопостачання в обсягах, які потрібні, щоб згідно з рекомендацією Європейської комісії до кінця листопада заповнити газосховища принаймні на 80%, аби гарантувати забезпеченість в холодну пору року.

«Якщо Путін захоче знайти привід, щоб в умовах наближення зими скоротити газопостачання, то для низки країн це буде дуже критично», - наголосив в інтерв’ю Голосу Америки Джеймс Гендерсон, голова Газової програми Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Україна транспортує російський навіть під час війни, бо вона знає, що він дуже потрібен європейським союзникам.

Фахівці та оглядачі майже в один голос застерігають, що Москва вже використовує газ для тиску на Європу, яка допомагає Україні захищатися від російської агресії, і напевне використовуватиме газовий кран ще більше.

Обсяги постачання російського газу до Європи поступово скорочувалися на тлі приготувань лютневого російського вторгнення в Україну, а навесні 2022 його подача була повністю припинена Польщі, Болгарії та Фінляндії під приводом, що ті країни відмовилися від нової вимоги Москви платити за газ російськими рублями.

У розпал літа найприязніший до Путіна європейський лідер, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, панічно заявив, що Європейський Союз повинен переглянути свої санкції щодо Росії, бо європейська економіка, за його словами, «задихається від власного пострілу в свої легені».

«Початок війни проти України об’єднав Європу», - вказує Олена Зеркаль, радниця українського міністра енергетики, але вона застерігає, що «енергетична криза сприяє роз’єднанню».

Зеркаль, яка раніше була заступницею міністра закордонних справ, зараз стурбована тим, що замість рішучої відповіді на газове залякування «уряди країн ЄС вже планують, як провести зиму без газу і роблять це кожен окремо».

Що загрожує Європі?

Російський газ становить приблизно 40% від усього імпорту природного газу на ринку ЄС, і така залежність вже призвела до того, що зменшення постачання російського газу до Європи у поєднанні з іншими чинниками спричинило різке зростання цін на енергію, а це у свою чергу підштовхнуло надзвичайно високу інфляцію у єврозоні та за її межами.

За останні 20 років країна Європи з найбільшою економікою - Німеччина стала однією з найбільш залежних від російських енергоносіїв.

Ситуація насправді зворотна: це Росія залежить від ЄС. Без західних технологій вони навіть качати свій газ не можуть, а без споживання ЄС їм газ просто нікуди діти.

Тепер уряд в Берліні вимушений задіяти план надзвичайних дій, який передбачає, що за умови браку газу пріоритетом буде забезпечення помешкань та життєвоважливих об’єктів, таких як лікарні, а промисловість та виробництва будуть змушені урізати споживання.

Припинення газопостачання означало б, сказав нещодавно агентству АР німецький економіст Кріс-Лівер, «жорстку рецесію - падіння економіки на приблизно 5%. Це було б схоже на рецесію, яку ми відчули під час фінансово-економічної кризи 2008-2009 року. Це безумовно дуже струсонуло б німецькою економікою».



Чому Україна не перекриває російський газ?

Хоча Україна закликає європейців повністю відмовитися від російських енергоносіїв, навіть на тлі активних бойових дій транзит російського газу через українську територію до Європи скоротився, але не зупинений.

Джеймс Гендерсон з Оксфордського інституту енергетичних досліджень нагадує, що в 2021 році через Українську газотранспортну систему до Європи проходило приблизно 25% зі 150 мільярдів кубометрів російського газу.

За його словами важливість української газотранспортної системи зменшилася після запуску Північного потоку і Турецького потоку через Балтійське й Чорне море, але «транспортування газу через Україну залишається важливим, бо у Європі газу бракує і будь-які обсяги цінні».

«Я вважаю, що Україна транспортує російський навіть під час війни, бо вона знає, що він дуже потрібен європейським союзникам. Думаю, що припинення транзиту газу, хоч Україна можливо і має таку спокусу, завдало б більшої шкоди європейським союзникам, аніж Росії», - каже Джеймс Гендерсон.

Олена Зеркаль також закликає, щоб українці з розумінням дивилися на європейські побоювання.

«Точно не варто критикувати партнерів, вони на цьому полі бою вперше на відміну від нас. Тому нам варто з розумінням поставитися до їхніх сподівань на раціональність дій росіян, продовжуючи пояснювати нові реалії, в яких вони з нами разом», - пише Зеркаль.



Який вихід з ситуації?

На думка Джеймса Гендерсона зараз на світовому ринку просто недостатньо газу, щоб повністю замінити постачання з Росії, бо «газопроводи з Норвегії, Північної Африки та Азербайджану вже працюють майже на межі можливостей. Ймовірно, що ми можемо отримувати трохи більше з Норвегії і трохи більше з Північної Африки, але цього не досить, щоб замінити 150 мільярдів кубометрів російського газу».

«Отже єдиною альтернативою є зріджений природній газ. Європа вийшла на міжнародний ринок зрідженого газу, і ми бачимо зростання імпорту з Північної Америки, з Близького сходу, але ці проекти заберуть час. Потрібно 4-5 років», - каже Гендерсон.

Збільшення попиту на світовому ринку зрідженого газу означатиме конкуренцію Європи з традиційними споживачами - країнами Азії, а отже ймовірне зростання цін.

«Запасів на ринку мало, і якщо у нас зима буде холодна, якщо Росія перекриє газ повністю, або якщо різко зросте споживання в Азії, то Європа буде мати проблему», - передбачає Джеймс Гендеросон.

Олена Зеркаль закликає, щоб Україна наголошувала європейцям на своєму досвіді: «Ми через газову війну вже проходили, ми знаємо, що буде далі… Росіяни бояться тільки контратак… І ми маємо нагадувати - санкції працюють не тільки на захист України. Це спосіб об'єднання ЄС і спосіб колективного захисту від енергетичної атаки Кремля».

«Ситуація насправді зворотна: це Росія залежить від ЄС. Без західних технологій вони навіть качати свій газ не можуть, а без споживання ЄС їм газ просто нікуди діти - сховища переповнені, а свердловини не можна зупинити, хіба запалити факели на пів Сибіру», - підкреслює вона.

Джеймс Гендерсон повторює, що ця зима буде справжнім випробуванням солідарності Європейського Союзу.

«Перше - чи залишатиметься ЄС таким твердим щодо санкцій і налаштованим на підтримку України, якщо опиниться під газовим тиском Росії; друге - чи окремі країни твердо триматимуться з Євросоюзом, а чи кожна з них почне вдаватися до окремих різних кроків, і тоді єдність ЄС може бути зруйнована», - каже Джеймс Гендеросон.