Ядерний договір з Росією приречений, вважає експерт Фундації Карнегі

Події навколо Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) є тривожним сигналом для експертів з контролю над озброєнням, переконаний експерт Фундації Карнегі Юджин Румер. Про це він написав у статті для американського оборонного видання Defense One.

На думку аналітика, система контролю над озброєнням часів Холодної війни застаріває, не встигаючи за новими технологіями та новою географією загроз.

США та міжнародна спільнота неодноразово звинувачували Росію у порушенні договору, що регулює поширенння ядерних ракет середньої та малої дальності. Під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні минулого року, всі 29 країн-членів НАТО підтримали висновки США, що Росія порушує Договір і засвідчили єдність своєї позиції в спільній заяві міністрів закордонних справ.

"Росія розробила і розмістила ракетну систему – 9М729 – у порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF)", - наголосив тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

США заявили про свої плани "призупинити виконання своїх зобов'язань у рамках договору у відповідь на порушення Росією через 60 днів, якщо Росія не повернеться до повного і достовірного виконання договору".

Нещодавно на засіданні Ради НАТО та Росії в Брюсселі, що відбулось 25 січня, посли 29 країн-членів НАТО знову закликали Москву знищити системи крилатих ракет, які можуть нести ядерний заряд і зробити це до 2 лютого.

Ультимативна позиція США з питання договору має на меті не врятувати, а зруйнувати його, переконаний аналітик. Радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон неодноразово виступав з критикою поточного формату контролю над озброєнням і підтримує вихід США з низки міжнародних угод, які обмежують дії країни в сфері оборони.

Кремль, після руйнування Варшавського пакту, більше не має буфера з країнами НАТО і не вважає, що дотримання договору не відповідає російським інтересам, зауважує Румер.

Щоб подолати невизначеність, необхідно негайно розпочати діалог стосовно стратегічної стабільності, а в цій ситуації обидві сторони до такого діалогу не готові, робить висновок Румер.

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