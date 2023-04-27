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Експерти про "слабкі місця" росіян та українців під час контрнаступу ЗСУ
У Росії панує «всеохопна тривога» щодо українського контрнаступу, пише Інститут вивчення війни (ISW) у своїх щоденних оновленнях щодо війни в Україні.
Аналітики ISW повідомляють, що в інформаційному просторі Росії панує «розчарована та панічна риторика» щодо потенційного контрнаступу українських збройних сил, мовляв, військові та відомі діячі в Росії «продовжують підкреслювати всеохопну тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України».
Видання Reuters опублікувало велике дослідження щодо підготовки росіян до потенційного наступу ЗСУ. У статті опублікований аналіз з мапами, супутниковими фотографіями та малюнками фортифікаційних споруд росіян на кордоні з Кримом на вздовж окупованих територій України.
Бойовий інженер та генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у коментарі виданню описує складну оборонну систему росіян, а можливий український наступ називає однією з «найскладніших наземних операцій, які можливо провести».
«Найважливіша допомога, яку вони (ЗСУ) отримують, це не стільки обладнання, скільки підготовка батальйону, бригади та вищого персоналу до цих дуже складних загальновійськових заходів», — розповідає генерал.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за словами речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, станом на кінець березня понад 11 тисяч українських військових проходили навчання в 26 різних країнах.
Австралійський генерал у відставці, який працює в одному з вашингтонських дослідницьких центрів, Мік Раян, каже, що мати міцні лінії оборони не завжди є перевагою для противника.
«Те, що він окопався, не означає автоматично, що він має перевагу», - розповідає військовий інженер, генерал Раян. За його словами, якщо ці оборонні позиції погано сплановані, вони можуть погіршити становище росіян.
«Дурний супротивник, який закопується проти мудрого нападника, що проводить маневри, — це зовсім інша справа», - каже генерал.
«Все залежить від того, наскільки правильно розташовані ці перешкоди» - аналізує генерал Раян у статті Reuters.
Стівен Браєн, експерт Центру безпекової політики у статті для видання Asia Times пише, що слабким місцем української армії можуть бути рішення продиктовані політикою.
«Стратегія і тактика української армії часом чітко продиктовані політикою. Військові очільники повідомляли, що Зеленський сказав їм залишатися в Бахмуті та інших гарячих точках міст, що призвело до величезних втрат», - аналізує оглядач.
«Бахмут не має особливого відношення до запланованого українського наступу, який передбачає перекидання десятків тисяч військ проти російських позицій далі на південь. Тож, схоже, наказ Зеленського залишатись там не має сенсу. Якщо Бахмут – програна справа, для української армії мало б сенс вийти звідти», - пише Браєн у статті.
Оптимістичніше на ситуацію дивиться американський генерал Бен Годжес. Він переконаний, що Україна поверне свій контроль над Кримом. На своїй сторінці у Twitter генерал у відставці зазначив:
«Як може хтось серйозно погодитися з тим, що Росія залишить під своїм контролем Крим, де вони ледь витримують атаки України з моря? Змусьте їх використовувати власний порт в Новоросійську і хай пройдуть повз українську оборону в Криму».
В успішний контрнаступ вірить і його колега генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач армією США в Європі.
«Я колишній командувач США, я також дуже впевнений, що українська армія поверне значну частину території та переможе росіян у весняному наступі… але це буде важка боротьба, і це ще не кінець війни… поки що», – сказав Гертлінг.
Так генерал Гертлінг відреагував на повідомлення Голосу Америки, де мовиться, що військові висловили «впевненість» в успіху довгоочікуваного весняного контрнаступу України.
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- Голос Америки
Командувач сил НАТО в Європі: «Українці добре розпоряджаються наданою допомогою». Відео
«Протягом зими наша коаліція дозволила українським військовим створити потенціал, необхідний для захисту та повернення частини своєї суверенної території. Ми впевнені, що наші українські партнери добре розпоряджаються надані допомогою», - заявив командувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.
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Французькі політики продовжують бути мішенню російських шпигунів
Французькі політики продовжують бути мішенню російських шпигунів, незважаючи на останні зусилля правоохоронців придушити операції Москви у Франції.
Французькі спецслужби виявили низку російських шпигунів, які намагалися зв’язатися з французькими законодавцями протягом останніх місяців. У зв’язку з цим була проведена робота з підвищення обізнаності серед парламентарів про ризики іноземного втручання, пише видання Politico, посилаючись на стенограмами парламентських слухань, оприлюднені в четвер.
Керівник національної розвідувальної служби Франції (DGSI) Ніколя Лернер попередив депутатів на слуханнях у лютому, що «кілька десятків офіцерів із трьох російських розвідувальних служб» використовують дипломатичне прикриття, щоб проникнути в політичну систему Франції.
Парламентський комітет розслідує іноземне втручання у Францію від грудня. Створення комітету було ініційоване торік ультраправою партією «Національне згуртування».
Десятки сторінок інтерв’ю з працівникам розвідки розкривають масштаб російських шпигунських операцій у Франції. Вони, прикладом, містять відомості про агента, який видавав себе за студента, щоб отримати уроки з математики у французького інженера, а інший використовує бразильський паспорт, щоб проникнути в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.
«Ми регулярно контактуємо з депутатами на їхні прохання або за нашою ініціативою, щоб підвищити обізнаність і, якщо необхідно, повідомити їм, з ким вони контактують», — заявив Ніколя Лернер, голова DGSI.
Разом з тим, він вказує на «значне скорочення» кількості російських шпигунів, які діють у Франції з початку війни в Україні. За словами Лернера, операції Москви у Франції були згорнуті в рамках «найзначнішої контррозвідувальної операції агентства за десятиліття», яка призвела до висилки 35 російських дипломатів, 6 шпигунів і закриття представництва Росії в Раді Європи в Страсбурзі.
Іноземне втручання у світ політики стало гарячою темою дискусій у Франції після початку повномасштабної війни РФ в Україні, коли кілька політиків потрапили під пильну увагу за ймовірні зв’язки з Росією. Під час своєї передвиборчої кампанії президент Франції Еммануель Макрон звинуватив ультраправу лідерку Марін Ле Пен у «залежності від російської влади» після того, як її партія взяла кредит у російському банку.
Відповідаючи на запитання члена парламенту від партії Ле Пен «Національне об’єднання», чи перебувають якісь французькі партії чи політики під іноземним впливом, глава DGSI сказав, що йому не відомо про політичну партію, яка була б «об’єктом організованого та систематичного втручання». Від додав, що радше спецслужби працюють з індивідуальними випадками «зваблення» чи «особистої позиції».
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці березня Міністерство юстиції США висунуло звинувачення у шпигунстві та шахрайстві проти 37-річного росіянина Сергія Черкасова, який видавав себе за бразильця.
У звинуваченні йдеться, що Черкасов, видаючи себе за іншу особу, навчався в університеті у Вашингтоні, отримав візу для перебування у США і намагався отримати інформацію про формування політики США щодо російського повномасштабного вторгнення, перед тим, як воно відбулось. Потім, Черкасов полишив США і намагався отримати стажування в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
В матеріалі використані джерела Politico
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Депортація до Росії та русифікація українських дітей є доказами геноциду – ПАРЄ
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії та їхню подальшу русифікацію.
Відповідну резолюцію ПАРЄ ухвалила 27 квітня.
Цього ж дня у ПАРЄ виступила дружина президента України Олена Зеленська, яка заявила: “Росія свідомо позбавляє наших дітей сімей, імен, мови, коріння”.
За словами Зеленської, із понад 19 300 дітей вдалося повернути лише 361. “Дуже боляче за кожне життя. І наш спільний обов‘язок – повернути всіх додому”, - каже дружина президента.
“Мала змогу розповісти на засіданні ПАРЄ історії українських дітей, яких уже вдалося повернути. Про Сашка, якому росіяни брехали, що від нього відмовились рідні. Про Кіру, батьків якої вбили на її очах. Нашим дітям потрібна не жалість, а справедливість. Ми будемо боротись за кожного”, - написала Зеленська у твіттері.
У документі ПАРЄ йдеться, що насильницька передача дітей з однієї групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до Конвенції про геноцид 1948 року.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що злочин агресії Росії повинен бути покараний на міжнародному рівні.
А питання тиску на президента Росії Володимира Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскації російського майна, на думку українського прокурора, залежать перш за все від політичної мужності країн.
«Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатись «Путін, поверни українських дітей», - сказав генпрокурор України в інтерв’ю Голосу Америки.
Ознакою геноциду назвали депортацію українських дітей і члени Конгресу США.
Конгресмени Дон Бейкон (республіканець), Джиммі Панетта (демократ) та сенаторка Емі Клобучар (демократка) разом із генпрокурором України Андрієм Костіним нагадали про важливість двопартійної резолюції Конгресу, яка засуджує викрадення українських дітей Росією. Цей документ не лише засуджує дії РФ, а й закликає країну негайно повернути незаконно вивезених українських дітей.
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- Голос Америки
Провідні виробники зброї у США звітують про ріст прибутків на тлі війни Росії в Україні
Провідні американські компанії з виробництва зброї у США у квітні повідомляють про високі прибутки на тлі зростання продажів зброї на тлі війни Росії в Україні та напруженості відносин США й Китаю.
Зокрема компанія Northrop Grumman, що виготовляє зокрема 155-мм снаряди для України, звітує, що за перший квартал виробник озброєння перевершив очікування щодо прибутку, й акції виросли на 1,32%.
Напередодні General Dynamics, що виробляє зокрема танки Abrams й БМП Stryker, оголосила про 5,2% зростання квартальних прибутків.
До цього у виробника систем Patriot, Stinger, компанії Raytheon Technologies, повідомили про 4% квартальне зростання прибутків.
Минулого тижня акції Lockheed Martin досягли рекордної позначки, зрісши на 3,8%. Ця компанія виробляє, зокрема, військові гелікоптери Black Hawk, винищувачі F-35, ракети ATACMS.
Американські видання раніше відзначали, що з огляду на збільшення військової допомоги Вашингтона Києву та побоювання про нарощування військових сил Китаю провідні виробники зброї у США отримують рекордні за обсягом замовлення від Пентагону.
При цьому, як писало видання Wall Street Journal, компанії стикаються із перебоями у системі постачань, нестачею робочої сили, ключових компонентів, як-то мікрочипи та двигуни, а також відсутністю певності у майбутньому індустрії - це необхідно для того, щоб компанії приймали рішення про розширення виробничих потужностей.
Як повідомляв Голос Америки, війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів.
США намагаються збільшити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.
При цьому головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі в Конгресі заявив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ і що понад 98% обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
Минулого тижня в Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.
У статті використано матеріали Reuters
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