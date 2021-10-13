"США мають розглядати Україну як найбільш стратегічно важливу країну світу". Експерти про візит Нуланд до Росії

Віднайти спільну базу для переговорів з Росією наразі неможливо, переконаний професор Стенфордського університету та колишній посол США до Росії Майкл Макфол.

Теперішній візит заступниці держсекретаря США до Москви Вікторії Нуланд, скоріше покликаний уникнути непорозумінь у двосторонніх відносинах, аніж покращити їх, говорить колишній посадовець в коментарі голові Української служби "Голосу Америки" Мирославі Гонгадзе.

Теперішній стан відносин США та Росії радикально відрізняється від 2009 року, коли тогочасний президент США Барак Обама оголосив про "перезавантаження" відносин з Росією, вважає Макфол

"Гадаю, вона [Нуланд] намагається зробити невеликі кроки і відновити дипломатичне спілкування, щоб, насамперед дозволити функціонувати нашому посольству у Москві, що неможливо за теперішніх обмежень, введених урядом Путіна", - говорить Макфол.

На його думку, теперішній стан відносин США та Росії радикально відрізняється від 2009 року, коли він радив адміністрації тогочасного президента США Барака Обами щодо політики "перезавантаження" відносин з Росією.

Макфол, який перебуває в санкційному переліку Росії і з 2014 року не бував у країні, ​привітав рішення Кремля скасувати санкції для Нуланд. Він висловив сподівання на прогрес у розблокуванні роботи посольства США в Росії, щоб воно могло наймати людей та видавати візи росіянам. "Думаю, це в національних інтересах Америки і, сподіваюсь, що уряд Путіна думає, що це може бути в їхніх інтересах також. Тоді, щонайменше, можна погодитись, що розбіжності існують, але вони не базуються на невірній інформації, чи непорозуміннях".

Це майже традиція кожної нової адміністрацій США - шукати відновлення двосторонніх відносинах там, де існують складнощі, - а із Китаєм та особливо з Росією, є багато очевидних складнощів

А от колишній речник ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків вбачає у візиті Нуланд традиційне прагнення нових адміністрацій США відновити відносини з країнами, де існують найібльші розбіжності.

"Це майже традиція кожної нової адміністрацій США, - говорить Боцюрків в коментарі Катерині Лісуновій з Української служби "Голосу Америки", - шукати відновлення двосторонніх відносинах там, де існують складнощі, - а із Китаєм та особливо з Росією, є багато очевидних складнощів".

На думку Боцюрківа, прагнення до перезавантажити відносин з Росією з боку США було видно під час зустрічі Байдена та Путіна в Женеві влітку.

“Радники в Раді національної безпеки виступають за перезавантаження відносин з Росією, - говорить Боцюрків, - і ми побачили це в Женеві. Я думаю, що президент Байден тоді дуже заспокоїв президента Путіна, який насправді, не заслуговує на такі жести. З іншої сторони є Державний департамент США, який на мою думку, більш прихильний до України”.

Експерти погоджуються - Україна має бути в центрі уваги політики США.

"Зараз усі установи адміністрації США мають розглядати Україну як найбільш стратегічно важливу країну світу. Тому що це буфер між Росією, ЄС та Заходом”, - говорить Боцюрків.

Макфол висловлює захоплення баченням Байдена поточної міжнародної ситуації, як "битви між автократіями та демократіями" і вбачає тут роль успіху України. "Він [Байден] правий щодо ідеологічного протистояння з Китаєм та Росією. Шлях до цього - робити все можливе, щоб зберегти і зміцнити суверенітет України та демократію".

"Гадаю, ми маємо більше приділяти уваги зміцненню свободи та демократії, розвиткові капіталізму у вільних частинах України, а це не отримує достатньої уваги у Вашингтоні та Брюсселі", - додав він.

Боцюрків же вказує на те, що політика Путіна стає все агресивнішою.

Кожен сигнал, який ми отримуємо зараз, свідчить про подальшу агресію Росії всередині та навколо України

“З того, що я зараз бачу, росіяни грають у жорстку гру, майже як китайці, вони проводять дуже чіткі червоні лінії. Важливий момент, який вони дають зрозуміти, - вони хочуть мати своєрідний військовий суверенітет над Центральною Азією, Узбекистаном, Казахстаном, цими країнами. Також, кожен сигнал, який ми отримуємо зараз, свідчить про подальшу агресію Росії всередині та навколо України. Особливо після посилення військових відносин між Білорусією та Росією, - такі країни, як Україна, Польща, країни Балтії, - відчувають до себе велику загрозу”.

Путіна влаштовує "статус-кво", вважає Макфол. "Він думає, що йому вдається руйнувати підтримку України з боку Європи".

Путіна влаштовує "статус-кво", вважає Макфол. "Він думає, що йому вдається руйнувати підтримку України з боку Європи"

На швидкий прогрес розраховувати не варто, вважає колишній дипломат і тому Америка має готуватись до тривалого протистояння з Путіним, подібно до часів "холодної війни" а також активізувати свою участь в Нормандському процесі, говорить Макфол.

"Гра в довгу означатиме, що ми маємо показати, що наша система урядування краща. Тобто демократія краще за автократію і забезпечує вищий рівень життя. Це битва окупованих диктаторами Донецька і Крима проти вільної України. Гадаю, ми маємо зробити все для розвитку свободи та доробуту у вільних частинах України, і це з часом створить тиск для об'єднання всієї України".

Макфол додає, що на це можуть піти роки, або десятиліття.

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