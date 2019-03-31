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Експерти за кордоном про дані екзит-полів

  • Голос Америки

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Поки триває підрахунок результатів першого туру виборів президента України, експерти за кордоном коментують дані екзит-полів.

Ідеальний для України президент має бути "досвідченим у закордонній і внутрішній політиці, не корумпованим і таким, що викликає ентузіазм. І жоден з кандидатів не відповідає цим вимогам", - вважає Аріель Коен, експерт Атлантичної Ради у Вашингтоні. Так російському телеканалу "Дождь" він прокоментував результати екзит-полів під час виборів президента України.

"Важливо підкреслити, що це лише результати екзит-полів. Вони можуть дещо змінитись, але ми не матимемо остаточних результатів іще кілька годин, і їх можуть повністю не затвердити до 10 квітня", - нагадує експерт Центру Вілсона і Інституту Кеннана Ніна Янковіч.

"У виборах в Україні йдеться менше про Зеленського, а більше про злість людей до естеблішменту, який не зміг виконати обіцянки у час після революції. При цьому, Зеленський харизматичний, розумний і веде чудову кампанію, яка допомогла йому захопити момент і уособити громадське незадоволення", - пише популярний український оглядач-міжнародник Максим Еріставі.

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