"Росія махлюватиме". Американський експерт висловив скепсис щодо розведення сил у Станиці Луганській

Відведення українських сил у Станиці Луганській у рамках погодженого розведення сил може стати жестом з боку України, на який Росія не відповість співмірно. Про це у коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив Стівен Бланк незалежний консультант відомий за роботою з американськими аналітичними центрами Wilson Center, American Foreign Policy Center та у Військовому коледжі сухопутних військ США ( The United States Army War College).

Не бачу сенсу у розведеннях військ, які не мають належної політичної підготовки і не є вичерпно зрозумілимм наперед - бо росіяни мухлюватимуть, і у результаті ви опинитесь у гіршій позиції

Як повідомляє УНІАН, у вівторок речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк заявив, що у районі Станиці Луганської продовжують перебувати бойовики, попри заяви російських окупаційних військ про виведення своїх сил.

Розведення військ, як відзачає "Українська правда", відповідає рамковому рішенню Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів, яке було підписано у Мінську у вересні 2016-го року. Досягнуті домовленості у Станиці Луганській не виконувались повною мірою через продоваження обстрілів. Наприкінці черевня українські підрозділи та противник, як повідомлялось, здійснили відхід від позицій. У штабі ООС запевнили, що відведення не послабило оборонні можливості.

У коментарі "Голосу Америки" незалежний консультант Стівен Бланк відзначив, що не бачить сенсу у розведенні військ, бо "не бачив жодних ознак того, що Росія готова піти на які-небудь поступки".

"Росія наполягла, що на всі поступки має піти Україна. Звичайно, це неприйнятна позиція", - відзначив Бланк.

Експерт також підкреслив, що не бачив достатньої політичної дискусії в Україні щодо питання розведення.

Я розумію, що Зеленський хоче принести мир, але не бачу щоб для нинішніх дій було закладено достатній політичний фундамент

"Існує можливість, що відведення військ не отримає політичної підтримки в Україні, і таким чином підірве позицію Зеленського".

"Я розумію, що Зеленський хоче принести мир, але не бачу щоб для нинішніх дій було закладено достатній політичний фундамент", - сказав Бланк, - "У політиці діє загальне правило, що неналежно підготовлені вчинки, які зазнають невдачі, тягнуть за собою втрату підтримки, бо зростає критика".

У понеділок президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що розведення сил є першим кроком "до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу".

Перед тим, як відзначає "Німецька Хвиля", Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні повідомила про завершення процесу розведення сил та озброєнь у Станиці Луганській з боку ЗСУ та сил контрольованих Росією бойовиків.

Як у понеділок повідомляла Українська служба "Голосу Америки" західні дипломати привітали розведення сил.

Наприклад, німецький дипломат Міхаель Зіберт заявив, що повідомлення про розведення становлять "дуже обнадійливі новини з України". Він також додав, що розведення "дає надію на подальші кроки на виконання Мінських угод".

Натомість Стівен Бланк висловив пообоювання, що розведення військ не матиме позитивного результату.

Дає надію на подальші кроки на виконання Мінських угод

"Я сумніваюсь, що це хоч до чогось призведе. Чесно кажучи, я не бачу готовності Росії вести переговори щодо будь-чого, що би дозволило незалежній Україні вижити. Я просто не бачу сенсу у розведеннях військ, які не мають належної політичної підготовки і не є вичерпно зрозумілим наперед - бо росіяни махлюватимуть, і у результаті ви опинитесь у гіршій позиції. Можливо у мене була би інша думка, якби я бачив публічну дискусію з цього питання, але з огляду на те, що це видається несподіванкою, можна говорити про високий ризик", - сказав Бланк.

Експерт також підкресив, що не вважає Мінські угоди ефективним інструментом досягнення миру. За словами Бланка відновленню усієї повноти суверенітету України та виведенню російських сил можуть сприяти посилення санкції щодо Росії, реформи всередині самої України, та надання Києву зброї.

Україна має себе посилити, отримати більше зброї від США, більше підтримки від НАТО, а санкції має бути оновлено

"Тиск на Росію має значно збільшитись. Йдеться про акт агресії (проти України), що триває. Це відкрита агресія, і ми не бачили нічого подібного з часу вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту", - відзначив Бланк, - "Україна має себе посилити, отримати більше зброї від США, більше підтримки від НАТО, а санкції має бути оновлено. Натомість ми бачимо, що Європа рухається у протилежному напрямку з відновленням членства Росії у ПАРЄ".

У червні у ході слухань у Сенаті США Спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер наголосив на важливості Мінських угод. Волкер відзначив, що Мінські угоди гарантують, що Росія хоча б формально визнає територіальну цілісність України, та служать основою для санкції Євросоюзу.

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