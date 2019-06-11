"Українці хочуть миру і Зеленський це знає". Експерти прокоментували кандидатуру Пристайка, можливу політику Зеленського

Внесення президентом України Володимиром Зеленським кандидатури Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України вказує на те, що міжнародна політика президента буде у значній мірі наслідувати політику його попередника Петра Порошенка. Про це у коментарі "Голосу Америки" заявив Александр Кларксон, експерт-міжнародник з Королівського коледжу у Лондоні.

Українці хочуть миру, і Зеленський це знає. Вирішення конфлікту на Донбасі це мета, якої важко досягнути, але треба припинити непотрібні смерті людей

Раніше "Європейська правда" повідомила, що президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка. Пристайко є посланцем України до НАТО.

"У сенсі оборонної стратегії та закордонної політики Зеленського можна очікувати, що вони у значно більшій мір стануть продовженням вже усталеної лінії. Між тим, сигнали Банкової щодо населення Донбасу вже змінюють: значно більше уваги до цих людей, як до українських громадян, які перебувають у полоні, на противагу змальовуванню їх, як зрадницької п'ятої колони. При цьому військові, безпекові та цивільні інститути української держави будуть ґрунтуватись на консенсусі еліт 2014-го року та посилюватимуть його", - наголосив Кларксон.

Серйозний дипломат, який чудово працюватиме на посаді міністра закордонних справ

Експерт також підкреслив, що питання вирішення конфлікту на Донбасі залежатиме передусім від Москви.

Призначення Пристайка привітав колишній посадовець Адміністрації Барака Обами, Майкл Карпентер.

"Серйозний дипломат, який чудово працюватиме на посаді міністра закордонних справ", - пише про Пристайка Карпентер.

На думку директора центру Карнегі у Москві, авторитетного експерта Дмитра Треніна, Пристайко у разі призначення реалізовуватиме політику Зеленського. Сам президент України, вважає Тренін, знає, що "українці хочуть миру".

"Закордонна політика це прерогатива президента. Її основи та стратегії були укладені у 2014-му році і навряд чи зміняться, але тактика - може змінитись, і мабуть зміниться", - відзначив Тренін у відповідь на питання "Голосу Америки".

"Українці хочуть миру, і Зеленський це знає. Вирішення конфлікту на Донбасі - це мета, якої важко досягнути, але треба припинити непотрібні смерті людей", - відзначив Тренін.

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