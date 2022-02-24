Як зробити санкції щодо Росії дієвими - експерти у США 

Щоб міжнародні санкції щодо Росії спрацювати, їх необхідно поєднувати з іншими обмежувальними заходами. Так вважає Брюс Джентлсон, американський професор зі Стенфордської Школи державної політики.

“Багато говорили про санкції, що от “о Боже, гляньте, гляньте на всі ці інструменти, які в нас є, доларові транзакції на міжнародних ринках, санкції щодо Путіна та його оточення. Але все це працює так само як військо, є оборона і є атака. Путін, наприклад, накопичив 640 мільярдів валюти у своїх резервах. Це компенсує йому якусь частину перебування в ізоляції. Тож якщо санкції - основна частина стримування, ми бачили, що це не працювало. Але вони можуть працювати, якщо їх об'єднати із впровадженням інших елементів”.

Валютні резерви Росії - це “скриня війни” для Путіна. І жертвами цього вкінці кінців стають українці.

Валютні резерви Путіна Ерік Гонц, заступник директора з питань Європи та Євразії в аналітичному центрі СІРЕ, називає “скринею війни” Путіна.

“У Росії резерв складає більше 600 мільярдів доларів. І що вони з ними роблять - чи вкладають в інфраструктуру? Чи покращують життя людей? Ні! Вони сидять на них, це “скриня війни” для Путіна, для його особистих пригод із політикою, не для народу Росії. І жертвами цього врешті-решт стають українці, які зараз перебувають під атакою”, - аналізує експерт центру СІРЕ Гонц.

За словами Гонца, те, як Путін ухвалює рішення, свідчить, що президент Росії - “протофашист” і “сталініст”.

“Росією зараз управляє чоловік, який показав себе автократом, якому не можна довіряти, сталіністом та протофашистом в ухваленні рішень”.

Росією управляє чоловік, який показав себе автократом, сталіністом та протофашистом в ухваленні рішень.

З цим погоджується Саймон Майлс, помічник професора Стенфордської Школи державної політики. Він звертає увагу, наскільки “відірваним від реальності” є президент Росії.

“Ми ніколи не бачили цієї версії Путіна, який настільки відірваний від реальності у настільки багатьох сенсах”.

Серед причин нападу Росії на Україна експерти називають позитивну динаміку демократичних змін в Україні.

Ерік Гонц: “Просто зараз Україна становить загрозу для Росії не лише через демократію. Україна доводить, що слов’яни, так звані народи-брати Росії, можуть бути демократичними. Вони можуть мати свободу, можуть мати верховенство права, і це загроза для влади Путіна. Україна доводить, що українці можуть мати свободу і насолоджуватись життям, подорожувати Європою, розвивати бізнеси, створювати інноваційні компанії і процвітати у вільному демократичному суспільстві - це загроза путінському режиму, це компрометує Росію”.

При цьому оглядачі у США оптимістично дивляться на майбутнє України.

“Українці - це одні з найсильніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Вони вірять в себе, вони вірять у свою країну і вони мають повне право себе захищати. І створити майбутнє, яке вони для себе хочуть, мати демократичні вибори - одні за іншими. Українці не складають руки”, - сказав в інтервю "Голосу Америки" заступник директора з питань Європи та Євразії в аналітичному центрі СІРЕ Ерік Гонц.

24 лютого вранці президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення “спеціальної військової операції” на території України. За декілька хвилин після оголошення “військової операції” в українських містах почали повідомляти про вибухи та постріли.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження по всій країні воєнного стану.

Президент Росії Володимир Путін у четвер заявив, що дії РФ в Україні - це "вимушений захід", і Москві "просто не лишили жодних шансів вчинити інакше".