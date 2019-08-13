Слова Трампа про вибух ракети в РФ викликали бурхливу реакцію серед експертів США

Президент США Дональд Трамп у своєму повідомленні у Twitter підтвердив інформацію, що інцидент в Росі був вибухом ракети і заявив, що США можуть отримати багато інформації з цього вибуху.

"Сполучені Штати багато дізнаються про провалений вбух ракети в Росії", - твітував Трамп у понеділок.

Він також, як видається, заявив, що США мають подібну технологію.

"Ми маємо подібну, більш просунуту технологію. Вибух російського Skyfall схвилював людей стосовно повітря навколо об'єкту та далеко за ним. Недобре!" – йдеться у повідомлення президента США.

Таке повідомлення президента спонукало до експертної дискусії у США стосовно можливої наявності таємної ядерної програми.

За часів Холодної війни, США розглядали можливість розробки ракети з ядерним реактором на борту. Так званий "Проект Плутон" було полишено в 1964 році, через велику нестабільність і ризики використання такої ракети.

Професор коледжу США з ВМС Дейвід Бурбач у своєму повідомленні висловив сумнів у тому, що США мають такі технології.

"Погано, коли президент говорить світові, що США мають таємну суперзброю з ядерним двигуном і ми роками про це брехали. Особливо, якщо ми насправді її не маємо, і це практично напевне", - написав Бурбач у Twitter.

Інший американський експерт з ядерної зброї Джо Сиринсьоні також заперечив наявність програми крилатої ракети з ядерним реактором.

"Це дивно. У нас немає програми крилатих ракет з ядерним реактором. Ми намагались створити таку в 1960-х, але вона була надто безглуздою, непрацюючою, жорстокою навіть для років шаленої Холодної війни", - написав експерт.

В понеділок в Росії відбулися поховання п'ятьох інженерів, які загинули через інцидент в Архангельській області. Американські спостерігачі пов'язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляв Reuters.

Російська сторона заявляла, що радіаційний фон залишався на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінск заявила про зафіксоване короткострокове підвищення радіації.

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.

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