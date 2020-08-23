Три експериментальних концерти у Німеччині дозволять дослідникам вивчити поширення COVID-19

У німецькому Лейпцигу пройшли три експериментальних концерти для вивчення поширення коронавірусу. Захід організували вчені з Галле-Віттенбергського університету. Перед глядачами-волонтерами виступав популярний німецький співак Тім Бенджко.

Для кожного з концертів був прописаний окремий сценарій. Перший нагадував заходи, які проходили до пандемії. На другому - публіка повинна була дотримуватися рекомендацій з охорони праці та техніки безпеки. За третім сценарієм було скорочено кількість глядачів, а відстань між ними мала бути не менше півтора метрів.

Концерти відвідали майже півтори тисячі людей. Перед відвідуванням вони здали тест на COVID-19, в залі були в масках. На глядачах були спеціальні датчики для відстеження пересувань. Учасникам експерименту також видали флуоресцентні дезінфікуючі засоби. Так вчені хочуть з'ясувати, до чого глядачі торкалися особливо часто. Крім цього, на арені за допомогою димових машин моделювали траєкторію польоту аерозолів - частинок, які здатні переносити вірус.

На підставі отриманих даних вчені планують створити математичну модель, за допомогою якої можна буде оцінити ризики зараження коронавірусом на масовому заході в закритому приміщенні. Результати дослідження опублікують восени.

За останніми даними, з початку пандемії коронавірусу в світі виявлено понад 23 мільйонів випадків COVID-19. Померли понад 805 тисяч людей.

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