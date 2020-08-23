Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Три експериментальних концерти у Німеччині дозволять дослідникам вивчити поширення COVID-19

У німецькому Лейпцигу пройшли три експериментальних концерти для вивчення поширення коронавірусу. Захід організували вчені з Галле-Віттенбергського університету. Перед глядачами-волонтерами виступав популярний німецький співак Тім Бенджко.

Для кожного з концертів був прописаний окремий сценарій. Перший нагадував заходи, які проходили до пандемії. На другому - публіка повинна була дотримуватися рекомендацій з охорони праці та техніки безпеки. За третім сценарієм було скорочено кількість глядачів, а відстань між ними мала бути не менше півтора метрів.

Концерти відвідали майже півтори тисячі людей. Перед відвідуванням вони здали тест на COVID-19, в залі були в масках. На глядачах були спеціальні датчики для відстеження пересувань. Учасникам експерименту також видали флуоресцентні дезінфікуючі засоби. Так вчені хочуть з'ясувати, до чого глядачі торкалися особливо часто. Крім цього, на арені за допомогою димових машин моделювали траєкторію польоту аерозолів - частинок, які здатні переносити вірус.

На підставі отриманих даних вчені планують створити математичну модель, за допомогою якої можна буде оцінити ризики зараження коронавірусом на масовому заході в закритому приміщенні. Результати дослідження опублікують восени.

За останніми даними, з початку пандемії коронавірусу в світі виявлено понад 23 мільйонів випадків COVID-19. Померли понад 805 тисяч людей.

Дивіться також: Блискавки у Каліфорнії спричинили одну з найбільших лісових пожеж. Відео

Блискавки у Каліфорнії спричинили одну з найбільших лісових пожеж. Відео
Embed
Блискавки у Каліфорнії спричинили одну з найбільших лісових пожеж. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:08 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео

За що американці люблять Україну. Відео
Embed
За що американці люблять Україну. Відео

No media source currently available

0:00 0:06:39 0:00

За що американці люблять Україну. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG