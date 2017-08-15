Українські фрукти та овочі можуть підкорити світ. Міністерство торгівлі США дослідило галузь.

"Завдяки сприятливим кліматичним умовам та родючим чорноземам, які становлять третину світового фонду, Україна могла б стати величезною експортною базою фруктів та овочів (як свіжих, так і перероблених)", - зазначає Міністерство торгівлі США у звіті про плодоовочеву галузь України.

Середня окупність інвестицій на рівні приблизно 300%, роблять органічне землеробство одним із найпривабливіших напрямів для інвестицій в Україну

В звіті, складеному на основі дослідження ринку в Україні, проведеному Комерційною службою США повідомляється, що "українські компанії усвідомлюють, що вони можуть стати світовими лідерами виробництва й переробки плодоовочевої продукції".

Зараз Україна посідає п’яте місце в Європі за рівнем виробництва плодоовочевої та ягідної продукції та є одинадцятою з 45 країн Європи за органічним землеробством. У 2016 році сукупний обсяг органічного виробництва в Україні оцінювався на рівні 22 млн. дол. (на 17% більше, ніж у 2015 році). За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, безліч факторів, зокрема середня окупність інвестицій на рівні приблизно 300%, роблять органічне землеробство одним із найпривабливіших напрямів для інвестицій в Україну, йдеться у звіті.

Поштовхом до розвитку та модернізації галузі стало погіршення торговельних стосунків з Росією. "Єдиним найважливішим фактором, який мотивує виробників і переробників овочів та фруктів до змін, є повна переорієнтація торговельних відносин України. Впродовж останніх двох років Україна переорієнтувала експорт більшості фруктів і овочів з Росії до Європейського Союзу, Південної Азії та Південної Африки. Така переорієнтація зі Сходу на Захід вимагає від українських компаній дотримання більш високих стандартів виробництва, що своєю чергою потребує від них пошуку кращих засобів та ресурсів виробництва", - зазначається в звіті.

Дивіться також: З варениками у наплічнику: Як українські скаути на велосипедах їздили до американської столиці