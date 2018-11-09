Експорт зброї США зріс на 13% в 2018 році

Швидке зростання експорту зброї свідчить про успіхи адміністрації США у посиленні безпеки партнерів Америки а також у створенні робочих місць, йдеться в офіційному оголошенні Державного департаменту США.

За останній фінансовий рік, експорт зброї зріс на 13% і досяг 192,3 мільярда доларів. Це створило тисячі нових робочих місць для економіки і підтримало існування ще багатьох тисяч. Зростання зафіксоване як в міжурядових, так і в комерційних поставках оборонного устаткування американськими компаніями, звітує Держдеп.

Міжурядовий продаж

Обсяги міжурядових продажів військових товарів збільшилась на 33% і склали 55,66 мільярда доларів у 2018 фінансовому році, порівняно з 41,9 мільярда доларів в 2017 фінансовому році, повідомляє установа.

Найбільшими з контрактів такого типу стали контракти з продажу прибережних військових кораблів Саудівській Аравії (6,5 мільярда доларів), літаки F/A-18 Кувейту (5,1 мільярда доларів), продаж протиракетних систем Patriot – Польщі - 4,6 мільярда доларів, Румунії – 756 мільйонів доларів, Саудівській Аравії – 1,6 мільярда доларів; гелікоптерів AH-64 Apache для ОАЕ (1,9 мільярда); літаків F-16 для Бахрейну (2,1 мільярда); літаків A-29 для Нігерії (500 мільйонів доларів) та модернізація гелікоптерів AH-64 Apache для Нідерландів – 1,07 мільярда доларів.

Комерційний продаж

Прямий комерційний продаж військових товарів відбувається за дозволами виданими Державним Департаментом. Його обсяг у 2018 фінансовому році становив 136,6 мільярда доларів США, що на 6,6 відсотка більше, ніж за 2017 фінансовий рік, йдеться в повідомленні.

В наступному році адміністрація продовжить проводити узгоджену політику з передачі зброї у відповідності до цілей державної, економічної безпеки та міжнародної політики а також на підтримку військово-промислового комплексу, йдеться в заяві Держдепу.

Дивіться також: ​В Білому Домі нагадали про жахи Голодомору у День пам'яті жертв комунізму