Представник України в ООН назвав негідником українського консула звинуваченого в антисемітизмі

Знав такого - справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав негідником українського консула у Німеччині Василя Марущинця, щодо якого МЗС відкрито дисциплінарне провадження у відповідь на розслідування блогера Анатолія Шарія, який продемонстрував антисемітські вислови на буцімто сторінці Марущинця у соціальній мережі Facebook.

Також у Facebook опублікували скріншот буцімто поста дипломата, де він позує з тортом на якому написано 60 (років, — ред.) Mein Kampf.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС...В усіх деталях ґрунтовно розберемося", — раніше заявив у Twitter міністр закордонних справ Україні Клімкін.

Володимир Єльченко заявив у Twitter, що знає Марущинця і назвав того негідником (schmuck - прим. ГА).

"Знав такого - справжній негідник! Не судіть Україну за такими, як він", - заявив Ельченко у Twitter.

Раніше він висловив здивування, що Марущинець "потрапив в МЗС".

"Кваліфікація - нуль -ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але заховався за Майдан - невже ж протягом майже 14 років ніхто цього не помітив та ще й відправили до Гамбургу?", - твітує представник України в ООН.

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