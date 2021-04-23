Адміністрація Байдена оголосила про поступ у розширенні мережі зарядних станцій для електромобілів

Адміністрація США заявила про прогрес на шляху до поставленої президентом Байденом мети щодо створення мережі із 500 000 зарядних станцій для підтримки зручних та доступних подорожей для водіїв автівок, які не створюють викидів. Досягнення цієї мети закладено в інвестиційний план обсягом 15 мільярдів доларів, що є частиною Плану Байдена щодо створення робочих місць в Америці. Текст повідомлення про це було розміщено на сайті Білого дому у четвер 22-го квітня.

Серед іншого у повідомленні звертається увага на заяву Міністерства транспорту США про перехід до 5-ї фази урядової програми "Коридорів альтернативного пального", яка забезпечить на майже 166 000 милях автошляхів у 49-ти штатах та столиці США доступ для інфраструктури зарядки, заправки авто, які використовують екологічно чистіші джерела енергії: електрику, водень, природний газ, пропан. З цієї загальної цифри 59 000 миль матимуть зарядні станції для електромобілів.

"Встановлення зарядних станцій та їх обслуговування створює добре оплачувані, профспілкові робочі місця у США, які не можуть бути винесені за кордон, і "План щодо створення робочих місць в Америці" також включає заохочення для розширення виробництва у США заряджувальних пристроїв", - відзначає повідомлення Білого дому.

Також повідомляється про нові урядові гранти пов'язані з використанням електромобілів, заходи щодо планування національної інфраструктури зарядних станції, та ін.

У четвер президент США Джо Байден відзначив, що відповідаючи на виклики, які несе зміна клімату, може бути створено значну кількість робочих місць.

"Адміністрація Байдена віддана просуванню через її інвестиції високоякісних робочих місць, справедливої заробітної платні, та безпечних умов праці", - також відзначає повідомлення Білого дому.

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