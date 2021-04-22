Долаючи зміни клімату, можна створювати нові робочі місця - Байден на саміті щодо клімату

Найбільші економічні держави світу повинні активізувати боротьбу з кліматичними змінами, заявив президент США Джо Байден, виступаючи на ініційованому ним віртуальному саміті з питань клімату.

Ціна бездіяльності в цьому питанні продовжує рости, констатував президент США.

Байден підкреслив, що до кінця нинішнього десятиліття США зменшать удвічі обсяг вуглецевих викидів в атмосферу в країні.

Президент США також відзначив, що відповідаючи на виклики, які несуть зміни клімату, може бути створено значну кількість робочих місць.

Сьогодні Білий дім привернув увагу до заклику Байдена щодо створення Фінансового плану щодо Клімату, який фоксується на консолідації міжнародних фінансів щодо питань клімату. Йдеться, серед іншого, про надання та мобілізацію фінансових ресурсів для допомоги країнам, які розвиваються, зменшити, або уникнути парникових викидів та розвинути стійкість для адаптації до впливу змін клімату.

22-го квітня, як відзначає сайт Білого дому, Байден також оголосив про встановлення для США нових цілей щодо зменшення парникових викидів до 2030-го року.

Як відзначає Білий дім, заява Байдена є частиною його бачення відновлення США від наслідків пандемії "у спосіб, який створить мільйони добре оплачуваних, профспілкових робочих місць, забезпеченні економічної конкуренції, просуванні природозахисної справедливості, покращенні здоров'я та безпеки громад у США".

"Разом, ми можемо використати цю нагоду для розбудови заможності, створення робочих місць, розбудови економіки заснованої на чистій енергетиці майбутнього", - відзначає сайт Білого дому.

У саміті бере участь віце-президент США Камала Харріс.

Як повідомлялося раніше, саміт покликаний швидше продемонструвати повернення США до активної участі в боротьбі зі змінами клімату, ніж стати платформою для досягнення конкретних домовленостей.

Експерти попереджають, що в даному випадку не слід не чекати переговорів такого масштабу, як Конференція з питань клімату 2015-го року, за підсумками якої було вироблено історичне Паризька хартія.

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