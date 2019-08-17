Росії загрожує дроблення незалежно від того, чи вона буде авторитарною, чи демократичною - американський історик

Незалежно від того, чи очолюватиме Росію наступник Путіна, чи демократично обраний президент, після відходу нинішнього лідера на цю країну чекає дроблення. Про це Російській службі "Голосу Америки" заявив Пітер Єльцов, американський історик, професор Коледжу з питань міжнародної безпеки Національного університету оборони США. На думку Єльцова, Росія ж у нинішній формі проіснує 20-30 років.

За словами дослідника, країна може тріснути під тиском сепаратизму, який наступник Путіна не зможе стримати. Демократизація Росії, вважає історик, також обернеться її дробленням.

Раніше історик вже вислолював дану тезу на сторінках видання Politico.

"Якщо Росія стане по-справжньому демократичною країною з вільними виборами на всій її території, то регіони почнуть вибирати своїх губернаторів, автономні республіки - своїх лідерів і створювати свої владні структури, наприклад, парламенти. Це буде схоже на те, що відбувалося в 1990-х роках - всі захочуть незалежності, як цього хотіли Татарстан або Чечня. Якщо уявити, що Росію очолить демократично обраний лідер, то це все станеться просто більш мирно", - заявив Єльцов Російській службі "Голосу Америки".

"Так що, я думаю, що демократія, в принципі, неможлива в нинішніх кордонах Росії. Країна повинна скоротитися, відпустити колоніальні володіння", - сказав історик.

Варто відзначити, що окремі спеціалісти з питань Росії скептично поставлиись до прогнозів Єльцова. Свій скепсис з приводу тез Єльцова висловив, наприклад, журналіст-розслідувач Кейсі Мічел, який також спеціалізується на Росії.

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