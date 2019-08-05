Чекати колапсу Росії порадили Вашингтону у Національному інституті оборони США

Найбільша загроза для Росії, пише професор міжнародної безпеки базованого у Вашингтоні Національного університету оборони Пітер Єльцов, не США, а сама Росія. Національний університет оборони США (National Defense University) фінансується Міноборони США.

Щойно Москва ослабить контроль над місцевими виборами, вважає він, різні національні групи шукатимуть незалежність

"НУО надає військовим освіту у царині критичного мислення та творчого застосування військової сили, з метою вплинути на формування національної стратегії та інтегрованих глобальних операцій, в умовах раптових змін, з метою ведення війни", - повідомляє сайт установи про її місію.

Росія лише виглядає потужною, пише Пітер Єльцов в журналі Політико, але насправді вона слабкіша за Російську імперію Романових (1613-1917), чи Радянський Союз. На його думку, найбільшою проблемою Росії є відсутність національної ідентичності, яка б охоплювала населення всієї країни. І щойно Москва ослабить контроль над місцевими виборами, вважає він, різні національні групи шукатимуть незалежність. Єльцов, антрополог, історик та політолог, що прожив тривалий час в Росії, вважає, що це станеться у наступні 10, максимум, 30 років.

На підтримку свої думки він наводить три аргументи.

Перше - в Росії наявні сильні сепаратистські тенденції. В якості прикладу він наводить Татарстан та Башкортостан, автономні республіки, які мають потужні націоналістичні організації. І там не забули, як Іван Грозний захопив Казань у 1552-му році, пише Єльцов. Інші приклади – Чечня та навіть етнічні росіяни в Сибіру, на Уралі та на Далекому Сході.

Як тільки Москва ослабить контроль над місцевими виборами, вважає він, різні національні групи шукатимуть незалежність.

Дослідник припускає, що це станеться вже після того, як Путін відійде від влади, зробивши тим самим слова В’ячеслава Володина, голови Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, про те, що «Є Путін, є Росія; немає Путіна, немає Росії», пророцькими.

По-друге, сучасна об’єднуюча ідеологія Росія, на думку, Єльцова – не має потужності своїх попередників - Царизма та Марксизма-Ленінінзма. Путінізм, пише він, - «вогненна суміш Євразійства та того, що російський ультра-консервативний філософ Олександр Дугін називає Четвертою політичною теорією».

Ядром Євразійства, яке зародилося у 1920-х роках в осередку антикомуністичних іммігрантів з Росії, є ідея про месіанську роль Росії, яка не є частиною ані Заходу, ані Сходу, пояснює він. Теорія Дугіна, за його словами, об’єднує «все найкраще» з фашизму та комунізму у боротьбі з лібералізмом. Регіональний націоналізм, на його думку, є значно потужнішим викликом Путінізму ніж лібералізм.

І останнє. Інтелектуальний і економічний потенціал Росії набагато слабший за тої, що був в часи Російської імперії та Радянського Союзу. За царя, «європейці приїжджали в Росію працювати лікарями, викладати в університетах, робити дослідження та вести бізнес». Радянський Союз створив досить комфортні умови для провідних вчених, якщо вони залишалися аполітичними. Зараз, пише він, «вища освіта та наука в Росії знаходяться в катастрофічно поганому стані». Економіка залежить від природних покладів, а діти еліти їдуть вчитися на Захід.

Інтелектуальний і економічний потенціал Росії набагато слабший за тої, що був в часи Російської імперії та Радянського Союзу.

Світ має бути готовий для дезінтеграції Росії, пише Єльцов.

Він радить уряду США та союзникам у своєму підході до Росії комбінувати стратегічне терпіння та стримування. Він вважає, що прагматична співпраця з Путіним не є умиротворенням і в інтересах США. Дослідник пропонує американським високопосадовцям регулярно зустрічатися з Путіним та його близьким колом, а також - переглянути політику санкцій, послабивши їх в одних сферах і посиливши в інших. Єльцов нагадує, що Радянський Союз розвалився не через санкції, а через те, що радянський народ, включно із людьми у вищих ешелонах влади, втратив віру в керуючу ідеологію та з надією почав дивитися на Захід.

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