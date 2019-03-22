Головна зірка "Гри Престолів" ледь не померла від інсульту

Актриса Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргаріен, "Мати драконів" у популярному телесеріалі "Гра престолів", зізналася, що перенесла два інсульти і ледь не попрощалася з життям.
Все почалося після завершення зйомок першого сезону фентезі-епопеї. Під час спортивного тренування дівчина відчула себе погано, її доставили в лікарню, де лікарі виявили у неї розрив аневризми, який і викликав перший інсульт. Третина пацієнтів з таким діагнозом не виживають - але медикам вдалося врятувати Кларк.
Однак у актриси почалася афазія, розлад мови. І в той момент, зізналася актриса, вона просила лікарів дозволити їй померти: їй здавалося, що і кар'єра, і її мрії загублені. Але і ця біда минула її - афазія пройшла через тиждень.
Вийшовши з лікарні, Кларк повернулася до звичайного життя - хоча її і переслідували сильні головні болі, доводилося навіть приймати морфін, щоб висидіти численні прес-конференції. Лікарі знайшли у неї ще одну невелику аневризму - і після третього сезону дівчина знову опинилася на операційному столі.
Кларк говорить, що зараз відчуває себе добре. Актриса підтримує благодійний фонд SameYou, який допомагає людям, які пережили травми мозку та інсульти.
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