"Він пишався тим, що він українець". У Голлівуді згадують зіркового українця Джека Пеленса

Герой вестернів Джек Пеленс був одним із найяскравіших голлівудських акторів минулого століття. Однак , мало хто знає, що Джек, насправді, Володимир, а Пеленс - скорочення від Палагнюк.

До сторіччя народження легендарного українця в Лос-Анджелесі зібрались його рідні і друзі. У 2019-му йому мало б виповнитись 100 років.

Він - єдиний актор українського походження, який отримав премію "Оскар". На завжди багатолюдній Aлеї слави його зірку можна знайти на кварталі 6660 Голлівудського бульвару.

Відомий своїм іскристим поглядом і капелюхом, Джек Пеленс був одним із найбільш відомих акторів-характерників вестернів і мелодрам.

Однак його унікальний образ сформувало не ковбойське, а українське коріння.

Родина Палагнюків емігрувала до США на початку двадцятого століття із Західної України. Видобували вугілля у Пенсильванії, де і народився Володимир. У нього було четверо братів і сестер. Наймолодший Іван, згадує, що у родині говорили українською, а батько особливо турбувався про збереження свого коріння.

Він пишався тим, що він українець

"Він завжди розповідав про Україну. Ніколи не відрікався від свого походження. Моя мама також, але не так як батько. Він пишався тим, що він українець", каже брат актора Іван Палагнюк.

Володимир працював на шахтах, але швидко поїхав з Пенсильванії, аби грати в американський футбол в університетській команді. Наприкінці 30-х років почав кар’єру боксера під ім’ям Джек Браццо. Під час Другої світової війни служив у лавах військової авіації. Після війни навчався у Стенфордському університеті, який покинув буквально перед закінченням, заради акторської кар’єри. Спочатку грав на Бродвеї, а у 1950-му дебютував на великому екрані у картині "Паніка на вулицях". Тоді він і змінив своє ім’я.

"Ніхто не міг вимовити мого ім’я. Тоді вони сказали – ми тебе будемо кликати Поланскі. І вже від Поланскі я взяв Пеленс", - казав актор.

І хоч саме під ім’ям Джек Пеленс він став голлівудським улюбленцем і тричі номінувався на Оскар, Володимир ніколи не забував своє коріння.

У 1996-му році Джек приїхав в Україну. Тоді він передав гуманітарну допомогу від Фонду Допомоги Дітям Чорнобиля.

Його голлівудські колеги, однак, усвідомили, що Пеленс українець лише у 2004 році. Тоді мистецтвознавець Юля Волхонович працювала перекладачем на Російському кінофестивалі у Лос-Анджелесі. Туди ж був запрошений і Пеленс.

"Викликали Палагнюка і він каже: "А чого ви мене сюди викликали? Я українець, я з Україною. Що я тут роблю? Це помилка". І він вийшов з залу", - згадує мистецтвознавець Юлія Волхонович.

Через два роки, у 2006-му Джек Пеленс відійшов у вічність.

"Він був значно більшим українцем ніж я. Він вільно говорив українською, а я лише трішки. Він пишався тим, що він українець і першим брав участь у всьому, що було пов’язане з українцями", - розповідає брат актора Іван Палагнюк.

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