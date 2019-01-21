Російський поп-співак і "друг Трампа" скасував турне у США через розслідування щодо Росії

Російський поп-співак Емін Агаларов скасував турне у США через страх бути затриманим. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У 2016-му році Агаларав сприяв організації зустрічі між представниками виборчого штабу Трампа та російською юристкою Наталією Весельницькою

Агаларов сказав, що готовий відповісти на запитання в рамках американського розслідування втручання Росії у вибори в США 2016-го року, але не зміг отримати гарантії щодо власної свободи та безпеки. Його виступи були заплановані в Нью-Йорку, Торонто, Маямі та Лос-Анджелесі, пише видання.

За даними Bloomberg, американський адвокат Агаларова з середини 2018 року підтримував зв'язок із офісом спецпрокурора Мюллера і різними комітетами Конгресу, але не зміг домовитися про добровільне свідчення його клієнта.

У 2013-му Трамп, який відвідав Росію під час проведення там конкурсу Miss Universe, похвалив Еміна Агаларова у Twitter. Батько Еміна, Арас, розглядався як партнер у проекті побудови у Москві Trump Tower.

"Арас, я провів прекрасні вихідні з тобою та твоєю родиною. Ти прекрасно попрацював. Наступне - TRUMP TOWER-MOSCOW. Емін був просто ВАУ!" - твітував Трамп.

Агаларов та його батько також з'являлись поруч із Трампом на численних фото.

У 2016-му році Агаларав сприяв організації зустрічі між представниками виборчого штабу Трампа та російською юристкою Наталією Весельницькою. Американській стороні було обіцяно компромат на суперницю Трампа у виборчій кампанії Гілларі Клінтон.

У січні США звинуватили росіянку у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, яка не пов'язана із зустріччю з командою Трампа, але може вказувати на зв'язки Весельницької із урядом Росії.

Під час зустрічі у "Вежі Трампа" у 2016-му році були присутні син та зять Трампа та очільники його виборчого штабу. Американцям обіцяли компромат на суперницю Трампа у виборчій кампанії Гілларі Клінтон, але зрештою вони не отримали обіцяного. Прихильники Трампа, після оприлюднення інформації про зустріч, називали її провокацією. Сам Трамп Молодший, який брав участь у зустрічі, заявив, що Весельницька не мала обіцяної інформації щодо Клінтон і натомість перевела розмову не теми всиновлення російських дітей у США та Акту Магнітського.

Емін Агаларов намагався скоростатись увагою до себе у США і випустив музичний кліп, який обігрує мотиви американських політичних скандалів.

"Весь світ намагається зрозуміти, що Дональд Трамп робив у готелі у Москві, а я - знаю", - твітував про кліп Емін, маючи на увазі непідтверджені закиди про обставини перебування Трампа у Москві.

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