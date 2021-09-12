США попереджають про можливу енергетичну кризу в Європі цієї зими - FT

Білий дім стурбований через загрози енергетичній безпеці Європи вже цієї зими, - про це пише американське видання Financial Times у недільній статті “Американський радник попереджає, що в Європі “життя на кону” через низькі запаси та загрозу скорочення поставок.

За словами авторів статті, у Білому домі хвилюються через газову залежність Європи від Росії в енергопостачанні.

«Якщо зима буде справді холодною, до січня-лютого у вас можуть закінчитися запаси газу. І це те, що мене турбує", - сказав у коментарі Financial Times головний радник Президента Байдена з енергетичної безпеки Еймос Гокстейн під візиту до Києва.

Росія “недопоставляє газ, порівняно зі своїми традиційними поставками”, що призвело до найвищих в історії цін, - мовиться у статті.

За словами Гокстейна, мова вже не йде про геополітику. “На кону - життя людей”, - сказав він журналістам FT.

У Москві відкидають звинувачення у причетності до високих цін на газ у Європі. Минулого тижня президент Путін заявив, що до зростання цін призвели рішення “розумних всезнайок” у Єврокомісії, які наполягали на ринковому ціноутворенні.

11 вересня посольство Росії у Британії заявило, що “Північний потік-2” запрацює ще до кінця цього року: “Газпром підтверджує, що перший газ через газопровід “Північний потік-2” буде надісланий у Європу до кінця 2021 року”.

Сполучені Штаті офіційно виступають проти завершення будівництва газопроводу, втім адміністрація Президента Байдена у травні цього року не продовжила санкції проти компаній, що будують цей газопровід. Крім того, США призупинили санкції проти прихильного до Путіна керівника Nord Stream 2 AG Матіаса Варнінга.

Білий дім заявив, що санкції знову запрацюють, якщо Росія використовуватиме газопровід як “зброю” проти України та інших союзників.

Західні оглядачі переконані, що Кремль через газопровід “Північний потік -2” намагається підірвати економіку України.

Британський експерт Тімоті Еш, реагуючи на статтю FT, написав у Твітері: “Думаю, що “Північний потік -2” та Білорусь мають на меті вичавити Україну - і Німеччина є в цьому співучасником”.

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