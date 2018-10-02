Російські хакери "готують поле бою" в енергетичних системах США - міністр внутрішньої безпеки

Російські хакери активно досліджують комп'ютерні мережі, пов'язані з енергетичною інфраструктурою США, і здатні створювати збої у системах промислового контролю Сполучених Штатів. Про це міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила у Вашингтоні у ході саміту з кібербезпеки.

"Вони ведуть дослідження, хочуть знати, як все працює. Можна сказати, вони досліджують поле бою до майбутніх втручань та кібератак. Ми часто бачимо, що вони сканують наші системи", - розповіла міністр.

Можна сказати, вони досліджують поле бою до майбутніх втручань та кібератак. Ми часто бачимо, що вони сканують наші системи

Нільсен також згадала відключення електроенергії в Україні у 2015-му та 2016-му роках як приклади здатності російських хакерів дестабілізувати енергетичну інфраструктуру.

За словами міністра, починаючи з 2016-го року, уряд США спостерігає масовану кампанію кібервтручань у критичній інфраструктурі Сполучених Штатів, а саме в промислових системах керування - з метою дослідження принципів роботи таких систем.

"Для того, щоб проникнути у систему, використовувались сторонні організації, отримувались дані для доступу, розміщувалось шкідливе програмне забезпечення, його активували, здобували додаткову інформацію і проводили сканування промислових систем керування. Це робилось, щоб побачити, як вони працюють", - розповіла чиновник.

На початкку 2018-го року, Міністерство внутрішньої безпеки США та ФБР заявили про ведення урядом Росії збору інформації про роботу ключових для національної безпеки промислових секторів Америки

Нільсен заявила, що росіяни здатні виклати збої у роботі систем промислового контролю США, але американська інфраструктура готова до спротиву таким загрозам.

На початкку 2018-го року Міністерство внутрішньої безпеки США та ФБР заявили про ведення урядом Росії збору інформації про роботу ключових для національної безпеки промислових секторів: енергетичного, ядерного, авіаційного, будівельного, водопостачального та сектору критично важливої промисловості. Повідомляється, що відповідна кампанія Росії стартувала щонайпізніше у березні 2016-го року.

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