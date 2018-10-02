Міністр внутрішньої безпеки США попередила американців про RT та Sputnik

Це спонсоровані державою новинні організації. Вони не незалежні

Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен закликала громадськість США бути уважними при споживанні інформації, яку надають російські державні ЗМІ RT та Sputnik, які здійснюють мовлення на території США. Таку позицію урядовець озвучила у Вашингтоні у ході саміту з кібербезпеки.

"Я закликаю усіх, якщо ви щось читаєте... і опиняєтесь на RT та Sputnik, будьте уважні. Я маю на увазі, що це спонсоровані державою новинні організації. Вони не незалежні", - цитує Кірстен видання The Washington Times.

Як відомо, раніше американська розвідка дійшла висновку, що державні ЗМІ Росії були частиною кампанії втручання Росії у політичні процеси у США у 2016-му році з метою сприяти обранню Дональда Трампа. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер розслідує, чи координувалось це втручання із штабом Трампа. Слідство вже вилилось у офіційні обвинувачення проти низки представників штабу Трампа та кілька судових вироків. При цьому громадськість ще не побачила доказів змови між командою Трампа та урядом Росії.

Розслідування Мюллера також затьмарене низкою скандалів, які вказують на ознаки упередженості проти президента Трампа провідних учасників розслідування, а також високопосадовців Мін'юсту США, які дали дозвіл на початок роботи Роберта Мюллера. Президент США неодноразово називав розслідування Мюллера політично ангажованим та керованим Демократичною партією США.

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