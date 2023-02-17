Підтримку енергетики України обговорили на слуханнях в Сенаті США

До початку березня Україна отримає третій транш обладнання для критичної енергетичної інфраструктури від уряду США у рамках загального проекту Міністерства енергетики США на 15 мільйонів доларів. Про це повідомив помічник міністра енергетики з міжнародних справ Ендрю Лайт під час слухань у Сенаті.

“Перед війною Конгрес виділив моєму офісу 30 мільйонів доларів на допомогу Україні у створенні постійного з’єднання з європейською енергетичною мережею та в кінцевому підсумку для експорту електроенергії до сусідніх країн. Після нападу Росії на енергомережу України, з грудня минулого року Міністерство енергетики почало постачати обладнання для критичної енергетичної інфраструктури на суму близько 15 мільйонів доларів, головним чином із надлишкових запасів у США. До початку березня ми поставимо третій транш цього обладнання”, - сказав урядовець.

За його словами, Міністерство енергетики США здійснює постійний моніторинг ядерної енергетичної інфраструктури України та тісно співпрацює з МАГАТЕ, щоб забезпечити належні гарантії її роботи.

Ендрю Лайт наголосив на необхідності змін на енергетичному ринку, щоб Росія не мала змоги використовувати енергетику у політичних цілях.

“Ми розуміємо, що енергетична безпека та зміни в енергетиці - дві сторони однієї медалі. Неможлива довготривала енергетична безпека без диверсифікації енергопостачання, включно з розширенням використання чистої енергії. Розуміючи небезпеку, яку несе унітарна позиція Росії на європейському енергетичному ринку, президент (Байден - ред.) вжив рішучих заходів і наказав адміністрації вжити всіх доступних заходів для співпраці з нашими союзниками в Європі та в усьому світі, щоб забезпечити сплеск експорту зрідженого природного газу і трубопровідного газу до Європи” - прозвітував перед сенаторами помічник Міністра енергетики США.

Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш застеріг про загрози для країн Європи, якщо Росія в якийсь момент раптово припинить постачання їм нафти та газу. Сенатор також висловив переконання, що після війни світ з Росією довго не зможе налагодити стосунки.

"Коли ця війна закінчиться, наші відносини з Росією ще довго-довго не відновляться, так само як, очевидно, відносини України чи Європи. Не буде комісії із примирення, куди всіх запросять. Те, що росіяни зробили в Україні, це варварство, це непростимо, пройдуть десятиліття й десятиліття, перш ніж хтось при здоровому глузді знову матиме справу з Росією. Тож це підводить мене до проблеми, яка у нас є, і полягає в тому, що у нас досі є канал постачання палива з Росії”, - зазначив Джим Ріш, сенатор-республіканець.

Незабаром після масштабного вторгнення Росії в Україну Єврокомісія запропонувала план Repower EU, з метою зменшити європейську залежність від російського палива, наголосила запрошена на слухання в Сенаті Дітте Юуль Йоргенсен, генеральна директорка з енергетичних питань в Єврокомісії. Важливою складовою цього плану була заміна російських джерел енергопостачанням американським зрідженим природним газом.

“У 2022 році імпорт американського зрідженого природного газу зріс майже втричі. І зараз Сполучені Штати є найбільшим експортером зрідженого газу до ЄС.

Євросоюз також знизив споживання та збільшив частку відновлюваної енергії. Лише за кілька місяців ми скоротили попит на газ на 20%. Ми заповнили наші газосховища напередодні зими з історично низького рівня, модернізували нашу інфраструктуру, щоб забезпечити газ з альтернативних джерел, ми створили нову енергетичну платформу, яка може агрегувати попит і спільно купувати газ. Ми зменшили піковий попит на електроенергію, прискорили видачу дозволів на відновлювану енергетику та значно збільшили встановлену потужність відновлюваних джерел”, - розповіла про реформу європейського енергетичного сектора генеральна директорка з енергетичних питань в Єврокомісії.

Утім експертка Анна Мікульська, співробітниця Інституту Бейкера в Університеті Райс (Техас) зауважує, що Європа не змогла забезпечити свою енергетичну безпеку.

“Погане управління енергетичною безпекою в енергетичній політиці особливо було особливо різким для природного газу, де негайне та повне заміщення втрачених російських обсягів було неможливим через брак інфраструктури, яка б дозволила отримати доступ до глобального скрапленого природного газу. Нещодавні доповнення в інфраструктурі, зокрема плаваючі сховища та регазифікаційні установки, встановлені поспішно та за високою ціною (у Німеччині, Нідерландах, в Італії) можуть допомогти, але лише певною мірою, враховуючи, що глобальне постачання зрідженого газу не збільшиться значною мірою протягом наступних двох-трьох років”, - наголосила експертка.

Дітте Юуль Йоргенсен також наголосила, що ЄС надає економічну та технічну підтримку Українській енергетичній інфраструктурі.

“Ми синхронізуємо нашу електромережу, щоб зробити їхню систему незалежною від російської електроенергетичної системи, - додала генеральна директорка з енергетичних питань в Єврокомісії. - Загалом Європейський Союз та країни-члени надали Україні понад 73 мільярди доларів фінансової, військової, гуманітарної допомоги та допомоги біженцям”.

Напередодні Євросоюз оголосив, що до 24 лютого планує ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Про намір США запровадити нові санкції проти Росії та проти країн, які допомагають Москві уникати санкцій повідомила також представниця державного департаменту США Вікторія Нуланд.