У Вашингтоні наголосили на важливості енергетичної незалежності України від Росії

У Вашингтоні урядова установа США Корпорація міжнародних приватних інвестицій (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) підписала контракт з проектом спорудження в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

ОPIC застрахував політичні ризики проекту на загальну суму 250 мільйонів доларів. Гроші залучать у приватних інвесторів шляхом випуску облігацій. На ці кошти корпорація «Енергоатом» має побудувати в Чорнобильській зоні першу стадію сховища.

Цей проект зміцнить енергетичну незалежність України від Росії, куди досі відправляється відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС.

Голова агенції OPIC Рей Вешборн, зокрема, наголосив на важливості такої незалежності.

«Допоки український уряд продовжує реформи, ми почуваємось дуже комфортно, щоб бути інвесторами там. Це те, за чим ми дуже пильно стежимо, але вони досягають великого прогресу. Для нас дуже важливо, щоб українці мали енергетичну незалежність. Думаю, це крок вперед.

Нас особливо приваблює енергетичний сектор, чи це природний газ чи відкриття нафтових родовищ чи транспортування», - заявив Вешборн.