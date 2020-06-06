"Подарунок Росії"? Оглядачі, конгресмен-демократ відреагували на повідомлення про скорочення військової присутності США у Німеччині

Конгресмен-демократ Еліот Енгель, голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, прокоментував у суботу рішення президента Дональда Трампа про виведення американських військ з Німеччини.

«Володимир Путін, мабуть, радий, що американський президент бореться з нашим власним стримуючим фактором проти російської агресії в Європі. Образливий розрив ... відносин [з Німеччиною] через особисту вендету підтверджує, що йому не вистачає морального лідерства, поваги до наших союзників і розуміння інтересів нашої національної безпеки », - йдеться в заяві законодавця.

Джерело Reuters, заявило, що крок став результатом місяців роботи глави Об'єднаного комітету начальників штабів, і жодним чином не пов'язаний з напруженістю у відносинах між Трампом і канцлером Німеччини

Конгресмен також висловив здивування тим фактом, що міністр оборони Марк Еспер, глава Об'єднаного комітету начальників штабів та інші воєначальники «мовчать, поки президент проштовхує це безрозсудне рішення». Енгель пообіцяв «працювати з колегами в Конгресі», щоб спробувати скасувати рішення Трампа.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США повідомив, що президент Дональд Трамп наказав вивести з Німеччини 9,5 тисячі військовослужбовців. Повідомлялось, що частина з них може бути переведена до Польщі. Нині в Німеччині розквартировані 34,5 тисяч американських військових.

На повідомлення про можливе рішення адміністрації США відреагувала також низка оглядачів.

"Присутність США у Німеччині це не "вічна війна" (цим висловом у США позначають тривалі кампанії Сполучених Штатів в Іраку, Афганістані - прим. ГА); це - інвестиція у вічний мир. Скорочення рівня американських військових спокушає Росію до подальшої агресії та збільшує сумніви союзників США щодо надійності Сполучених Штатів. Здійснення цього кроку в односторонньому порядку додатково погіршує ситуацію", - написав Річард Хаас президент дослідницького центру Council on Foreign Relations.

"Подарунок Росії. Палець в око НАТО. Загроза національній безпеці", - заявив у Twitter коментатор часто критичного щодо Трампа каналу MSNBC, колишній американський генерал Армії США Баррі Маккаффрі.

Це непродумана політика, яка несе загрозу



"Це непродумана політика, яка несе загрозу. Якщо США залишать союзників, виведуть війська, та повернеться до своїх кордонів, ідеали свободи - на яких заснована наша країна, і від яких залежить наша безпека - будуть під загрозою", - заявила конгресвуман-республіканка Ліз Чейні, донька віцепрезидента США при Буші-молодшому, Діка Чейні.

Джерело Reuters, яке побажало залишитися невідомим, заявило, що цей крок став результатом місяців роботи генерала Марка Міллі, глави Об'єднаного комітету начальників штабів, і жодним чином не пов'язаний з напруженістю у відносинах між президентом США і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка завадила плану Трампа провести зустріч G7 цього місяця.

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