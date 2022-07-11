Ердоган обговорив експорт українського зерна з Зеленським і Путіним

Президент Туреччини у понеділок, 11 липня, обговорив проблему блокування експорту українського зерна у телефонних розмовах з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє офіційна Анкара.

На сайті офісу президента Туреччини мовиться, що у телефонній розмові Ердогана з Путіним президент Туреччини заявив, що “прийшов час для ООН вжити заходів щодо плану для формування безпечних коридорів через Чорне море для експорту зерна”.

Він наголосив на необхідності закінчити війну та запропонував свою підтримку у відновленні переговорного процесу, повідомляє офіс турецького президента.

Водночас турецьке провладне видання Daily Sabah із посиланням на Управління комунікацій президента Туреччини повідомило про розмову Реджепа Таїпа Ердогана із президентом України Володимиром Зеленським також у понеділок, 11 липня.

За повідомленням, президенти України та Туреччини “обговорили потребу розблокувати порти України та відновити експорт зерна”.

“Два лідери обговорили … встановлення безпечних коридорів для експорту зерна у Чорному морі”, - мовиться у заяві.

Ердоган повідомив Зеленському, що "працює над планом, підготовленим ООН, із доставки української зернової продукції та глобальний ринок”.

Президент Туреччини також наголосив, що стіл потенційних переговорів з Росією має залишатись відкритим.

Напередодні, 6 липня, Туреччина випустила зі свого порту російське судно “Жібек Жоли”, яке вийшло із окупованого Бердянська з вкраденим українським зерном. Це сталося попри заклики української влади заарештувати судно та вантаж.

В МЗС України тоді висловили “глибоке розчарування” інцидентом та викликали посла Туреччини в Україні для пояснень.

Президент України у понеділок після розмови із турецьким колегою подякував у Твітері за турецьку підтримку і нагадав про вкрадене українське зерно.

“Ми цінуємо турецьку підтримку. Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій”, - зазначив президент України.

Дивіться більше про ситуацію навколо російського судна "Жибек Жоли" із вкраденим українським зерном:



