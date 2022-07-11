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Ердоган обговорив експорт українського зерна з Зеленським і Путіним
Президент Туреччини у понеділок, 11 липня, обговорив проблему блокування експорту українського зерна у телефонних розмовах з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє офіційна Анкара.
На сайті офісу президента Туреччини мовиться, що у телефонній розмові Ердогана з Путіним президент Туреччини заявив, що “прийшов час для ООН вжити заходів щодо плану для формування безпечних коридорів через Чорне море для експорту зерна”.
Він наголосив на необхідності закінчити війну та запропонував свою підтримку у відновленні переговорного процесу, повідомляє офіс турецького президента.
Водночас турецьке провладне видання Daily Sabah із посиланням на Управління комунікацій президента Туреччини повідомило про розмову Реджепа Таїпа Ердогана із президентом України Володимиром Зеленським також у понеділок, 11 липня.
За повідомленням, президенти України та Туреччини “обговорили потребу розблокувати порти України та відновити експорт зерна”.
“Два лідери обговорили … встановлення безпечних коридорів для експорту зерна у Чорному морі”, - мовиться у заяві.
Ердоган повідомив Зеленському, що "працює над планом, підготовленим ООН, із доставки української зернової продукції та глобальний ринок”.
Президент Туреччини також наголосив, що стіл потенційних переговорів з Росією має залишатись відкритим.
Напередодні, 6 липня, Туреччина випустила зі свого порту російське судно “Жібек Жоли”, яке вийшло із окупованого Бердянська з вкраденим українським зерном. Це сталося попри заклики української влади заарештувати судно та вантаж.
В МЗС України тоді висловили “глибоке розчарування” інцидентом та викликали посла Туреччини в Україні для пояснень.
Президент України у понеділок після розмови із турецьким колегою подякував у Твітері за турецьку підтримку і нагадав про вкрадене українське зерно.
“Ми цінуємо турецьку підтримку. Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій”, - зазначив президент України.
Дивіться більше про ситуацію навколо російського судна "Жибек Жоли" із вкраденим українським зерном:
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Підвищена готовність: Як тренується американська авіація на Алясці. Відео
Після того, як Росія наважилась на вторгнення в Україну, із країн Заходу звучать побоювання, що на них можуть напасти також – якщо не Росія, то Китай, або Північна Корея. У США регулярно проходять тренування на випадок потенційних загроз зовнішньої агресії.
США підтримали Боснію і Герцеговину у 27-му річницю геноциду в Сребрениці
США висловили підтримку народу Боснії і Герцеговини з приводу 27-ї річниці трагедії у Сребрениці.
Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Державного департаменту США.
“Американський народ приєднується до народу Боснії і Герцеговини у скорботі та вшануванні жертв – понад 8 тисяч чоловіків і хлопчиків, які були вбиті в липні 1995 року. Сполучені Штати ніколи не забудуть”, - мовиться у заяві Держдепу.
За повідомленням відомства, США й “надалі підтримуватимуть сім'ї, які втратили своїх близьких, і тих, хто продовжує невпинно шукати зниклих безвісти, боротися за правду, підтримувати тих, хто вижив, і домагатися справедливості шляхом розслідування та судового переслідування винних. Потрібна мужність і сила, щоб подолати біль та втрату, і дати шанс надії та терпимості”.
США висловили підтримку лідерам на всіх рівнях у Боснії і Герцеговині, які готові зробити значні кроки до примирення у прагненні кращого майбутнього для всіх громадян країни.
“Сполучені Штати цінують свою давню дружбу з Боснією і Герцеговиною і продовжують залишатися надійним партнером, прихильним до нашої спільної мети – створення демократичної, інклюзивної та процвітаючої Боснії і Герцеговини на шляху до повної євроатлантичної інтеграції”, – йдеться у повідомленні речника Держдепу Неда Прайса.
Різанина у Сребрениці визнана геноцидом у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії.
Дивіться також: Роль українських військових у порятунку сербів-мусульман після трагедії в Сребрениці
Генпрокуратура Румунії розслідуватиме злочини проти людяності в Україні
Прокуратура Румунії починає розслідування злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні. Про це мовиться на сайті Генеральної прокуратури Румунії.
За повідомленням, розслідування злочинів проти людяності передбачене у статті 439-тій Кримінального кодексу Румунії.
“Через психологічну травму, спричинену військовим нападом РФ, територію України залишили мільйони мирних жителів, які наразі мають статус біженців, у тому числі на території Румунії”, - мовиться у повідомленні відомства.
Наслідки нападу Росії на Україну, за їхніми словами, є “особливо важкими, що призвели до великої кількості загиблих серед цивільного населення, включно з дітьми, а також до поранень”.
“Відповідно до статті 10 Кримінального кодексу, кримінальний закон Румунії також поширюється на злочини, вчинені проти громадян Румунії іноземними громадянами за межами території країни”, - повідомляє румунська прокуратура.
“Юрисдикція здійснюється органами прокуратури Румунії на основі принципу універсальності. Слідство також враховує наявність в українських громадян громадянства Румунії”.
Як повідомляв Голос Америки, минулого місяця Україну відвідував президент Румунії Клаус Йоханніс, разом із лідерами Італії, Франції та Німеччини. На зустрічі із українською владою він пообіцяв сприяти транзиту українського експорту, в тому числі зерна.
- Голос Америки
Держдеп: США підтримують рішення Канади віддати Німеччині російську турбіну для "Північного потоку"
США підтримують рішення Канади повернути турбіну до Німеччини для використання в газопроводі «Північний потік-1». Про це мовиться у заяві речника Державного департаменту США, яку опублікували в понеділок, 11 липня.
9 липня стало відомо, що уряд Канади зробить виняток із санкцій і видасть дозвіл на повернення до Німеччини турбіни газопроводу «Північний потік-1», відремонтованих компанією Siemens Canada. Кремль раніше заявляв, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.
На сайті Держдепу США опублікували заяву про підтримку цього рішення.
«У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам наповнити свої запаси газу, що підвищить їхню енергетичну безпеку та стійкість, і протистоятиме зусиллям Росії використовувати енергетику в якості зброї», - йдеться у заяві речника Держдепу США Неда Прайса.
Речник Держдепу запевнив, що США допомагає партнерам зменшити їхню енергетичну залежність від Росії.
“Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб зменшити нашу колективну залежність від російської енергетики, і втримати тиск на президента Путіна, зокрема, це стосується пошуку шляхів, як скоротити доходи Росії від енергоносіїв, аби продовжувати обмежувати здатність Росії фінансувати їхню жорстоку, триваючу війну в Україні”, – зазначив Нед Прайс.
“У той же час ми вживаємо активних заходів, щоб обмежити вплив війни президента Путіна на світові енергетичні ринки та захистити наші економіки”, - додав прес секретар Державного департаменту США.
Північний потік-1 вважається найбільшим трубопроводом, що транспортує російський природний газ до Європи. У червні цього року «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.
Глава МЗС Канади Мелані Жолі 9 липня заявила, що вони повернуть Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». При цьому міністерка закордонних справ країни додала, що Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них «наземний та трубопровідний транспорт та виробництво металів, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».
Міністерство закордонних справ України висловило «глибоке розчарування» рішенням уряду Канади повернути турбіни до Німеччини.
«Канадсько-німецька домовленість і оголошене на її основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності Москви», – заявили у МЗС України.
Українська сторона наголошувала, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни, що стала предметом дискусії.
З 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Німеччина заблокувала роботу нещодавно завершеного газопроводу "Північний потік-2", що мав постачати паливо з Росії у Європу.
Москва тоді у відповідь на санкції почала зменшувати або блокувати поставки природного газу до європейських країн.
У статті використана інформація Державного департаменту США, МЗС України, Радіо Свободи, агенств The Hill та Reuters.
Дивіться також: Блінкен про те, як російська агресія впливає на харчову безпеку у світі
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