Турецький президент передумав не зустрічати американську делегацію на чолі з Пенсом

Попри твердження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що він не зустрінеться з американською делегацією на чолі з віце-президентом Майком Пенсом, офіційна Анкара каже, що така зустріч запланована.

Пенс та державний секретар Майк Помпео отримали завдання президента США Дональда Трампа домогтися припинення вогню на півночі Сирії, де турецька армія розпочала наступ на контрольовані курдами райони після раптового рішення Трампа вивести звідти американські війська.

“Я стою гордо. Я з ними не зустрічаюся. Я буду говорити, коли приїде Трамп”, - сказав Таїп Ердоган журналістам у середу.

Але майже одразу після того голова офіційної прес-служби Анкари Фарретін Алтун повідомив у Twitter, що у четвер Ердоган “планує зустріти делегацію США на чолі з Пенсом”.

Сирія може мати якусь підтримку Росії. І це гаразд.

Критики американського президента кажуть, що він фактично дав згоду на турецьку операцію, яка підірвала відносний мир у регіоні і призвела до бомбардувань та боїв з сотнями жертв і тисячами біженців.

Ненсі Пелосі, яка очолює у Конгресі Палату представників, де більшість мають демократи, у середу демонстративно покинула зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі, коли суперечка щодо дій у Сирії перетворилася у сварку.

“Ця помилка гірша за те, що зробив Обама”, - сказав журналістам сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, який зазвичай висловлювався на підтримку Трампа.

Дональд Трамп знову виступив з виправданням своїх дій, заявивши, що він виграв на виборах, пообіцявши повернення американських військових додому.

“Сирія може мати якусь підтримку Росії. І це гаразд. Там просто багато піску”, - сказав Трамп у середу, додавши, що “Сирії з Туреччиною доведеться досягти розв’язання через суперечку, або воюючи. Але наші люди через це гинути не будуть”.

На тлі дискусій і напередодні американсько-турецьких переговорів засоби масової інформації поширили те, що називають незвичайним листом президента Трампа до Реджепа Таїпа Ердогана.

Оприлюднений текст починається реченнями: “Дорогий пане президенте: Досягнімо гарної угоди! Ви не хочете бути відповідальними за різанину тисяч людей, а я не хочу бути відповідальним за знищення турецької економіки - а я це зроблю”.

Той лист закінчується словами: “Не будьте дурнем! Я пізніше задзвоню.”

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