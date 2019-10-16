Віце-президент США Майк Пенс очолює американську делегацію, яка прямує до Туреччини, щоб домагатися припинення вогню турецькою армією на півночі Сирії.

Президент Трамп заявив, що запровадив “найміцніші санкції, які можна собі уявити” і готовий оголосити нові, якщо Анкара відмовиться прислухатися до вимог Вашингтона.

Вони кажуть: “оголошуйте припинення вогню”. Ми ніколи не оголосимо припинення вогню… Нас не турбують жодні санкції.

Трамп оголосив про санкції та дипломатичні зусилля після того, як опоненти, навіть з його власної Республіканської партії, гостро скритикували рішення президента відмовитися підтримувати курдські формування на півночі Сирії, які з американською зброєю та у співпраці зі США упродовж кількох років воювали проти так званої “Ісламської держави” (ІД).

Туреччина заявляє, що далі наступатиме на сирійській території, щоб витіснити звідти курдські формування, які Анкара називає терористичними.

“Ми ніколи не оголосимо припинення вогню”, - заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган журналістам, перебуваючи в Азербайджані, де він стверджував, що його “не турбують жодні санкції”.

У заяві Білого дому сказано, що метою США зараз є “досягнення негайного припинення вогню та умов для домовленостей шляхом переговорів”.

“Завдання номер один - дипломатичними засобами досягти перемир’я. Взяти ситуацію під контроль. Вона дуже, дуже заплутана. Вона небезпечна для наших військових. Вона загрожує боротьбі з ІД. Вона загрожує ситуації з майже 10 тисячами в’язнів”, - сказав у вівторок представник Державного департаменту.

Посадовці у Вашингтоні повідомили, що американський військовий літак був застосований для “демонстрації сили”, коли підтримувані Туреччиною формування підійшли надто близько до позицій американських військових на північному сході Сирії.

Сирійські курди, які досі покладалися на самостійне урядування, пішли на угоду з урядом Башара Ассада і закликали підтримувану Росією сирійську армію увійти до прикордонної з Туреччиною зони.

Журналісти агентства Reuters повідомляють, що у місті Манбідж, яке раніше спільно патрулювали американські та турецькі військові, зараз вивішені сирійські і російські прапори.

Дивіться також: Чому важливо? Апеляційний суд у Лондоні підтримав позов націоналізованого Приватбанку проти колишніх співвласників: Коломойського у Боголюбова.