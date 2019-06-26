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США

Син Трампа каже, що на нього плюнули у барі

  • Голос Америки
Ерік Трамп у Ірландії, 5 червня 2019 року.

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Секретна служба США взяла під варту працівницю коктейльного бару в Чикаго після того, як вона плюнула на Еріка Трампа - стверджує сам син Трампа

Огидний вчинок особи, яка явно має емоційні проблеми
Ерік Трамп про інцидент

Син президента США Дональда Трампа Ерік Трамп стверджує, що секретна служба США взяла під варту працівницю коктейльного бару в Чикаго після того, як вона плюнула на нього.

Ерік Трамп повідомив виданню Breitbart News у телефонному інтерв'ю, що це “очевидно огидний вчинок особи, яка явно має емоційні проблеми”.

Його коментарі з'явилися після повідомлень про нібито випадок, що відбувся у вівторок увечері в барі The Aviary у Чикаго. Інформаційне агентство Associated Press звернулось із проханням надати коментар до закладу.

Представник поліції Чикаго Ентоні Ґуґлєлмі заявив у Twitter, що офіцери допомагали Секретній службі з «правоохоронними діями» і спрямували запити до агентства.

Окремі оглядачі засудили інцидент. Натомість деякі критики президента Трампа і його родини схвалили повідомлення про подію.

Секретна служба, Білий дім і Організація Трампа, якою Ерік Трамп допомагає керувати, не відповіли відразу на запити про коментарі.

Представники Республіканської партії та зокрема родини Трампа нерідко стають об’єктами нападок, публічних демаршів тощо.

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