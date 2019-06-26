Син Трампа каже, що на нього плюнули у барі

Огидний вчинок особи, яка явно має емоційні проблеми

Син президента США Дональда Трампа Ерік Трамп стверджує, що секретна служба США взяла під варту працівницю коктейльного бару в Чикаго після того, як вона плюнула на нього.

Ерік Трамп повідомив виданню Breitbart News у телефонному інтерв'ю, що це “очевидно огидний вчинок особи, яка явно має емоційні проблеми”.

Його коментарі з'явилися після повідомлень про нібито випадок, що відбувся у вівторок увечері в барі The Aviary у Чикаго. Інформаційне агентство Associated Press звернулось із проханням надати коментар до закладу.

Представник поліції Чикаго Ентоні Ґуґлєлмі заявив у Twitter, що офіцери допомагали Секретній службі з «правоохоронними діями» і спрямували запити до агентства.

Окремі оглядачі засудили інцидент. Натомість деякі критики президента Трампа і його родини схвалили повідомлення про подію.

Секретна служба, Білий дім і Організація Трампа, якою Ерік Трамп допомагає керувати, не відповіли відразу на запити про коментарі.

Представники Республіканської партії та зокрема родини Трампа нерідко стають об’єктами нападок, публічних демаршів тощо.

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