Заява Єрмака про громадську раду, яка розгляне справу Чорновол, викликала запитання у західних оглядачів, правозахисників

Зауваження у низки правозахисників, експертів з питань України викликала заява керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, про створення громадської ради, яка буде розглядати резонансі справи, подібні до справи екс-нардепки Тетяни Чорновол.

Єрмак каже, що Рада не буде втручатись у роботу судової системи... складно побачити, як це спрацює

Раніше Єрмак у розмові із екс-послом США в Україні Джоном Гербстом заявив про початок роботи громадської ради, яка буде розглядати справи подібні до справи Тетяни Чорновол. Державне бюро розслідувань висунуло підозри, включно із навмисним вбивством, колишній народній депутатці та активістці Майдану Чорновол.

Як відзначає сайт ДБР, Чорновол підозрюється "в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Йдеться про підпал партійного офісу "Партії Регіонів" по вул. Липській у Києві 18-го лютого 2014 року. Чорновол публічно заявляла, що підпалила офіс ПР.

Як заявив Єрмак, громадська рада почне працювати за сприяння Офісу президента, і буде складатися "зі справжніх героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації".

"Всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть у тому числі виноситися на громадське обговорення цієї ради". При цьому Єрмак відзначив, що для команди президента Зеленського одним із пріоритетів була і залишається незалежність роботи правоохоронних органів.

Низка експертів, правозахисників, які працюють в Україні, озвучили запитання з приводу безсторонності такої ради.

Чом би не докласти зусиль для посилення існуючих механізмів правосуддя? Це дуже популістично і навряд вирішує проблему повсюдної безкарності та проблеми з верховенством права в Україні

Так, Метью Шааф, голова представництва правозахисної організації Freedom House в Україні відзначив, що функцію "совісті нації", про яку згадував Єрмак, у багатьох демократичних країнах покладено на суд присяжних (jury of peers).

Юридичний словник Nolo (на нього зокрема посилається сайт Коронельского університету - прим. ГА) визначає jury of peers як "гарантоване конституційно право підсудних у кримінальних справах будити судимими рівними їм, а саме, безсторонньою групою громадян, з юрисдикції, де живе підсудний". Словник також відзначає, що поняття не означає, що "жінок мають судити виключно жінки", тощо.

"Навіщто створювати дивну раду, щоб оцінювати справи, якщо логічніше, щоб "совість нації" представляло журі рівних? Єрмак каже, що Рада не буде втручатись у роботу судової системи... складно побачити, як це спрацює", - твітує Шааф.

Слова Єрмка викликали питання і у Оксани Покальчук, директорки Amnesty Ukraine.

"Чом би не докласти зусиль для посилення існуючих механізмів правосуддя? Це дуже популістично і навряд вирішує проблему повсюдної безкарності та проблеми з верховенством права в Україні", - заявила Покальчук.

"Наскільки мені відомо, журі рівних обирається за випадковим принципом серед мешканців, а не серед інших активістів. Як у такому випадку гарантуватиметься безсторонність?" - питає Балаш Ярабік голова політичного, аналітичного та координаційного відділу дорадчої місії ЄС в Україні.

Раніше свої застереження з приводу заяви Єрмака висловила і сама Тетяна Чорновол. Чорновол при цьому висловила занепокоєння, що склад громадської ради буде сформовано вибірково.

"Згадану керівником Офісу Президента «єрмацьку раду» зараз формує для брата саме Денис Єрмак. Єрмакам потрібен інструмент для маніпуляції громадською думкою. Їм потрібно нарізати відосики, в яких актори, які будуть грати авторитетів і совість нації, будуть називати потерпілих – злочинцями, а злочинців – потерпілими", - заявила Чорновол на своїй сторінці у Facebook.

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