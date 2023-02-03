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В ЄС анонсували "великий пакет" нових санкцій щодо Росії
ЄС готує новий 10-тий раунд потужних санкцій щодо Росії, його планують запровадити напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
«У нас є мета - запровадити їх до 24 лютого. Вони мають обсяг близько 10 мільярдів євро, це величезний пакет», - цитує слова фон дер Ляєн американське видання CNN.
«Порушник має відшкодувати та відповісти”, – додала вона.
У Києві в п'ятницю, 3 лютого, проходить саміт “Україна - ЄС”, президентка Європейської комісії очолила делегацію європейських посадовців. Урсула фон дер Ляєн віддала належне президенту України Володимиру Зеленському за роботу українського уряду з проведення внутрішніх реформ, передбачених у заявці на членство в ЄС.
«Ваша рішучість рухатися вперед вражає. Ви робите важливі кроки з усіма реформами вперед, щоб виконати рекомендації, і ми не повинні забувати, що ви робите це, коли ви воюєте проти агресора” - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
«Будьте певні, що ваш прогрес буде відображено в нашому важливому звіті щодо розширення ЄС, який має бути представлений восени для країн-членів», – додала вона.
Щодо бажання Києва рухатися до членства в ЄС, фон дер Ляєн сказала: "Сьогодні ми пропонуємо Україні приєднатися до ключових європейських програм - це надасть Україні переваги, близькі до переваг членства у багатьох сферах". Конкретних дат вона не оголошувала.
Представники ЄС пообіцяли Україні військову, фінансову та політичну допомогу до першої річниці вторгнення 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських колег запровадити додаткові санкції щодо оборонних відомств Росії, зокрема, щоб не дозволити Москві відновлювати свій військовий потенціал.
“Ми дуже зацікавлені в тому, щоб Росія не мала можливості відновити оборонне виробництво. …Для нас дуже важливо, щоб вони не могли обходити санкції, деякі з них вони обходять завдяки іншим державам”, - сказав президент Зеленський.
Як повідомляв Голос Америки, Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій підтримав українські амбіції щодо майбутнього членства в ЄС.
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- Голос Америки
Що таке наземні бомби GLSDB, які можна запускати з HIMARS?
Пентагон оголосив, що до нового пакету допомоги Україні на суму 2,17 мільярда доларів, увійдуть артилерійські боєприпаси більшої дальності, зокрема – GLSDB (наземна бомба малого діаметру).
Новий пакет, оголошений у п'ятницю, 3 лютого, включає зброю, що надійде за президентськими повноваженнями зі складів американської армії – на суму 425 мільйонів доларів США, а також озброєння на суму 1,75 мільярда доларів - з коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), ця зброя буде закуплена у виробників.
«У рамках пакета USAI ми надамо Україні бомби малого діаметру для наземного запуску (GLSDB). Це дає їм більшу дальність, здатність вести вогонь на великій відстані», – сказав речник Пентагону Пет Райдер.
Він додав, що нові потужності дозволять Києву «проводити операції на захист своєї країни та повернути свою суверенну територію».
За даними Reuters, бомби GLSDB, які виробляють спільно шведський концерн SAAb і американський Boeing, можуть бути поставлені Україні вже навесні цього року.
Нові боєприпаси можуть запускатися з таких артилерійських систем, як M142 HIMARS або РСЗВ М270 (реактивна система залпового вогню), які вже перебувають на озброєнні України. Вони сягають 150 км, що подвоїть теперішню дальність удару для ЗСУ. Як зазначають оглядачі, ця відстань буде достатньою для того, щоб ударити майже в будь-яку точку окупованих Росією територій України.
Голова Комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США республіканець Майк Маккол сказав, що радий, що рішення про GLSDB було ухвалене, але вважає, що адміністрація Джо Байдена ухвалила його «занадто пізно» і що цього недостатньо.
«Я місяцями закликав адміністратора Байдена відправити в Україну системи більшого радіусу дії. Я схвалюю рішення надіслати GLSDB, але воно прийшло занадто пізно, і це неприпустимо, коли адміністрація відмовляється надіслати ATACMS. Час має значення», – наголошує конгресмен.
В очікуванні оголошення про надання Україні нового пакету зброї американський безпековий експерт, що базується у Німеччині, Ендрю Міхта також каже, що час має критичне значення для України.
«Україна не може дозволити втягнути себе в тривалу війну на виснаження з Росією.Їй потрібен далекий вогонь, літаки та броня для маневру. Час має важливе значення», – твітує декан Коледжу міжнародних та безпекових досліджень при Європейському центрі досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла.
Агентство Reuters пояснює, що наземні бомби малого діаметра (GLSDB) – це нове покоління високоточних боєприпасів, які на максимальній відстані здатні вражати цілі з точністю до 1 метра, що на половину збільшує дальність стрільби стандартних керованих ракет для M270 або HIMARS, які українські військові мають зараз.
Удосконалена GLSDB базується на бомбі GBU-39B SDB I. Спочатку її розробили для запуску з літака за допомогою силового двигуна ракети M26, яка є першим великим безпілотним ракетним снарядом у серії РСЗВ.
Система наведення GLSDB включає інерціальну навігаційну систему Advanced Anti-Jam GPS System, що запобігає глушінню сигналу наведення та дозволяє використовувати GLSDB для знищення статичних або рухомих цілей у будь-який час і за будь-якої погоди.
На відміну від традиційної артилерії, яка слідує за параболічною дугою до своєї цілі, навігаційна система GLSDB дозволяє обходити перешкоди, такі як гори, чи відомі засоби протиповітряної оборони.
Важить бомба близько 115 кг і оснащена багатоцільовою проникаючою вибухово-осколковою боєголовкою та програмованим електронним підривником. GLSDB оснащений боєголовкою з наднизьким розрядом осколків, корпусом із вуглецевого волокна та вагою 57,6 кг, - пояснює спеціалізований сайт Army Recognition.
Агентство графічних новин Graphic News на своїй твіттер-сторінці пояснює, як виглядає, і якими є параметри нової зброї більшого радіуса дії, які можуть поставити союзники – США, Франція та Італія.
Раніше Росія попереджала Захід, що постачання зброї, яка б значно збільшила дальність української артилерії, Кремль вважатиме «небезпечною ескалацію» конфлікту.
- Голос Америки
США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на 2.17 млрд доларів - з ракетами більшої дальності
Адміністрація президента Джо Байдена оголосила сьогодні, 3 лютого, про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів. Вперше пакет допомоги міститиме ракети більшої дальності.
За повідомленням Пентагону, новий пакет безпекової допомоги передбачає виділення 425 мільйонів доларів для України у рамках президентських повноважень, і ще 1,75 мільярда доларів – в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні USAI.
Це вже 31-й пакет безпекової допомоги із запасів Міноборони США, яке адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року.
Оголошений пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, включно з протитанковими ракетами "Джавелін", артилерійськими боєприпасами, звичайними ракетами та ракетами великої дальності для наданих раніше HIMARS.
У рамках USAI Міністерство оборони США надасть Україні:
- дві вогневі установки протиповітряної оборони HAWK
- зенітні гармати та боєприпаси
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами протиповітряної оборони
- обладнання для підтримки можливостей протиповітряної оборони України
- генератори протиповітряної оборони
- безпілотні авіаційні системи протидії
- чотири радари повітряного спостереження
- 20 протимінометних радарів
- запчастини для протиартилерійських радарів
- безпілотні авіаційні системи Puma
- високоточні керовані ракети
- обладнання безпечного зв'язку
- медичні засоби.
Новий пакет допомоги також передбачає фінансування навчання та технічного обслуговування обладнання.
Речник Пентагону Пет Райдер у п'ятницю підтвердив, що новий пакет включає бомби малого діаметра наземного базування GLSDB, які сягають відстані до 150-ти кілометрів.
"Ми надамо Україні ракети GLSDB. Це дасть українцям здатність вести вогонь на більшій відстані, що дозволить їм проводити операції на захист власної країни та для повернення своєї суверенної території, яка окупована Росією. Щодо українських планів операцій - очевидно, це їхнє рішення, вони цим керують, тому я не буду говорити про потенційні майбутні операції чи розмірковувати про них. Але знову ж таки, ми постійно працюємо з українцями, щоб надати можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - сказав речник Міністерства оборони США Райдер.
За Ініціативою США з безпекової допомоги Україні, спроможності закуповують з промисловості, а не вилучають із запасів Міністерства оборони.
Загалом Сполучені Штати вже виділили Україні 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку роботи адміністрації Байдена.
З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні та понад 29,3 мільярда доларів з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та загалом довгострокові потреби у сфері безпеки”, - йдеться у повідомленні адміністрації президента США.
- Голос Америки
Візит Блінкена в Китай перенесли за кілька годин до вильоту через кулю-шпигунку
Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав попередньо плановану на ці вихідні дипломатичну поїздку до Китаю, де на порядку денному, серед іншого, мала бути війна Росії проти України.
Причиною перенесення візиту стала повітряна куля над територією штату Монтана, яка, як підозрюють в Пентагоні, надіслана з Китаю з метою збору інформації.
Як повідомляв “Голос Америки”, Пентагон має «високу впевненість», що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації. Зокрема, над штатом Монтана, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.
Як повідомило видання The Hill, про раптове рішення перенести візит Блінкена повідомив журналіст агенції Associated Press Метью Лі. За його словами, рішення ухвалили попри те, що Китай заявив, що повітряна куля - це супутник для дослідження погоди, який злетів з курсу.
Скасувати сьогоднішній виліт вирішили за кілька годин до того, як Блінкен мав вирушити з Вашингтона до Пекіна. Як пише The Hill, це може стати новим ударом для і без того напружених американо-китайських відносин.
Журналіст Associated Press з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США, також розповів, що США підготували винищувачі, включно з F-22, щоб збити повітряну кулю, якщо буде наказано. Але Пентагон зрештою не ухвалив такого рішення, зазначивши, що навіть якщо повітряна куля перебувала над малонаселеною територією штату Монтана, її розмір “створив би достатньо велике поле сміття, яке могло б поставити під загрозу людей”.
“Китай, який гнівно засуджує спроби США та інших стежити за районами, які він вважає своєю територією, і одного разу збив американський літак-розвідник, загалом стримано відреагував на заяву Пентагону”, - інформує The Hill.
Міністерство закордонних справ Китаю ввечері в п'ятницю заявило, що повітряна куля - це цивільний дирижабль, який використовувався в основному для метеорологічних досліджень. Міністерство заявило, що дирижабль має обмежені можливості «самокерування» та ненавмисно «далеко відхилився від запланованого курсу» через вітер.
Окрім війни Росії проти України, високопосадовці Китаю та США під час візиту держсекретаря Блінкена планували говорити про те, як знайти спільну мову на тлі розбіжностей щодо Тайваню, про права людини, претензії Китаю в Південнокитайському морі, виклики з Північної Кореї, а також про торговельну політику та зміни клімату.
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Утриманням Саакашвілі влада Грузії відволікає увагу від проросійського курсу - депутатка Ясько
"Подарунком Кремлю" назвала утримання грузинською владою Міхеїла Саакашвілі його громадянська дружина, народна депутатка України Ліза Ясько в інтерв'ю Голосу Америки. Крім того, Ясько вважає, що цією проблемою влада Грузії відволікає увагу від власного проросійського курсу, а також від того, що “не надає допомогу Україні під час війни та не вводить санкцій проти Росії”.
Депутати Європарламенту у четвер, 2 лютого, влаштували акцію протесту із закликом звільнити Саакашвілі - #freemisha #freesaakashvili - у Брюсселі.
А колишній посол США в Росії Майкл Макфол написав у статті для The Washington Post, що можлива “смерть Саакашвілі у в'язниці стала б перемогою Путіна і ударом по грузинській демократії”.
Смерть Саакашвілі у в'язниці стала б перемогою ПутінаМайкл Макфол
МЗС України 2 лютого опублікувало заяву-протест “щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії”. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві показав фото виснаженого Саакашвілі з лікарні та заявив, що грузинська влада “повільно вбиває” його.
Український уряд закликав Грузію “негайно припинити знущатися над Міхеїлом Саакашвілі та передати його Україні”.
“Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти”, - йдеться у заяві МЗС України.
Своєю чергою Держдеп США, відповідаючи на запит Грузинської служби Голосу Америки, повідомив: «Ми дуже уважно стежимо за лікуванням екс-президента Міхеїла Саакашвілі. Грузинський уряд зобов’язаний ставитися до Саакашвілі чесно та з гідністю, у тому числі, шляхом надання всього необхідного медичного та психологічного лікування... Грузинська влада має забезпечити захист прав людини для Саакашвілі та необхідну йому медичну допомогу».
Про роль Саакашвілі у грузинсько-російському протистоянні говорила нещодавно і Кондоліза Райс у інтерв’ю Українській службі Голосу Америки: “Ми зупинили російські амбіції взяти Тбілісі. Вони явно хотіли скинути Саакашвілі. Дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб звернутися до Грузії від імені Міші Саакашвілі, який хворий і перебуває під арештом. Я сподіваюся, що вони колись зрозуміють історичну роль і гуманітарні обставини цієї людини. Але ми зупинили їх у Тбілісі. Грузія залишилася незалежною державою”.
Натомість дружина політика і українська депутатка Ліза Ясько вважає, що на Заході недостатньо уваги приділяють ситуації Саакашвілі: “Так, посолка США у Грузії говорить, чуємо часто заяви і від інших посольств. Звичайно, хотілося б більше уваги від Заходу, бо через війну в Україні, кажу чесно, хоч це досить трагічно для нас, стало дуже важко боротися за увагу до питання життя і смерті Саакашвілі. Тому що про Грузію ніхто не думає”.
“Нам в Україні хочеться ще більше допомоги, ніж є наразі, але повинна бути увага і до Грузії, бо ми якщо не втратили, то втрачаємо її. Грузія зараз перебуває повністю під російським впливом”, - заявила Ясько в інтерв'ю Голосу Америки.
Вона наголосила, що “для Путіна Саакашвілі - це персональний ворог”.
Позиція Лізи Ясько про те, що світ через війну може не вгледіти інші агресивні дії Росії у регіоні співзвучна зі словами колишнього посла США в Росії Майкла Макфола у його колонці для видання The Washington Post.
“Оскільки світ справедливо зосереджений на варварській війні Володимира Путіна в Україні, російський лідер продовжує просувати свою дестабілізуючу, антидемократичну програму в інших місцях світу. Серед них є невелика, але стратегічно важлива країна Грузія”, - пише дипломат.
За його інформацією, Міхеїл Саакашвілі “наближається до смерті”. “Адміністрація Байдена та союзники не можуть цього допустити, – пише Макфол. – Зараз настав час для глобальної кампанії зі звільнення Саакашвілі - саме через його минулі заслуги у справі демократії на батьківщині”.
Макфол закликає президента Байдена “у тісній координації з іншими демократичними лідерами в Європі” терміново врятувати Саакашвілі: “З гуманітарних міркувань Байден та інші мають закликати президента Грузії помилувати Саакашвілі та дозволити йому виїхати до медичного закладу за межі країни — цього заходу вже вимагала Парламентська асамблея Ради Європи, яка також заявила, що Саакашвілі - політичний в'язень”.
“Я дуже не люблю, коли кажуть “якщо Саакашвілі помре у в'язниці, то це матиме катастрофічні наслідки для європейського майбутнього Грузії", - коментує Ясько. - Вважаю, що це неправильна фраза, бо, по-перше, він вже у такому стані, який протирічить усім європейським стандартам. Президент Зеленський сказав про це публічно, показав фотографії, нагадав, що Міхеїл є громадянином України, а у Грузії над ним знущаютсья тортурами у стилі сталінського часу”.
Саакашвілі не зацікавлений у встановленні істини, а натомість вживає заходів до самоушкодження, підбурений «зацікавленими сторонами» – його політичними прихильниками та командою захистуРаті Брегадзе
“Мені дуже важко про це говорити, - каже громадянська дружина Саакашвілі. - Але якщо думати раціонально, то вони [уряд Грузії] вже довели його до такого жахливого стану, що він ніякої політичної чи фізичної небезпеки для них не створює. Тим не менш, вони все ще хочуть підтримувати міф про те, що він дуже небезпечний і його не можна випускати. А насправді це просто подарунок Кремлю”.
Тим часом міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе наполягає, що Саакашвілі “завдає собі шкоди з власної ініціативи”.
На спеціальному брифінгу ввечері 1 лютого міністр юстиції заявив, що «в’язень Міхеїл Саакашвілі» робить «кроки до самоушкодження». Заяви про стан екс-президента Грузії він назвав «деструктивними діями радикальної опозиції для забезпечення своєї політичної життєздатності».
Переміщення Саакашвілі до лікарні міністр вважає “штучним нагнітанням емоцій” і цілеспрямованим зображенням “правомірних дій міністерства як неправомірні”. Брегадзе стверджує, що “фізіологічні показники ув'язненого - в межах норми”, у нього “не порушена функція ковтання” та “перешкод у харчуванні немає”. Він також повідомив, що пацієнт відмовився від внутрішньовенного введення поживних речовин та від токсикологічної експертизи у відповідь на заяви про отруєння.
Наразі їжу для Міхеїла Саакашвілі щодня приносить його мама. Ліза Ясько назвала “смішними” заяви про те, що Саакашвілі з власної волі споживає їжі менше, аніж необхідно для нормального функціонування організму.
Це робиться для того, щоб принижувати Саакашвілі і довести ситуацію до повного абсурду.Ліза Ясько
“Це дуже смішно. Слова про те, що він “просто не поїв”, бо у нього депресія – це жахливо. І робиться для того, щоб його принижувати і довести ситуацію до повного абсурду”, - сказала Ясько.
Вона спілкується зі своїм громадянським чоловіком Міхеїлом листами, а також через маму і адвокатів. З їхніх слів дізналась, що “стан Міхеїла загрозливий, його організм не засвоює їжу через гастроентерологічні та неврологічні захворювання, що розвинулися вже під час ув'язнення через ставлення, отруєння і доведення його до лежачого стану”.
Листи Саакашвілі, опубліковані депутаткою Європарламенту Анною Фотигою.
Ліза Ясько також розповідає, що Саакашвілі має і діагноз певного ступеню деменції, погано розуміє, розмовляє і загалом є дуже слабким. За її словами, Саакашвілі відмовляється від внутрішньовенних вливань, бо не довіряє лікарям клініки, а його особистий лікар не може вже рік отримати дозвіл для візиту.
“Михайла не раз отруювали невідомими речовинами. Були моменти, коли його відключали за допомогою медикаментів, різними пігулками, так званим “лікуванням”, казали “от тобі таблетка”, а він після неї нічого не пам'ятав”, - розповідає Ясько.
"Наш українським омбудсмен також не отримує доступу до Саакашвілі, хоча це суперечить усім можливим нормам міжнародного права, бо він є український громадянин, і омбудсмен України повинен мати змогу відвідати його у будь-якій країні і будь-якій в'язниці”, - каже депутатка.
Грузинську владу вона винуватить у проросійській позиції: “Вони не допомагають Україні, навпаки звинувачують Україну у тому, що ми просимо їх допомогти нам зброєю, гуманітарно, вони взагалі нічого не роблять, жодних санкцій не вводять [проти Росії], але знищують Михайла у в'язниці і тим самим відволікають увагу від цих страшних речей. Їм це вигідно для власних внутрішніх політичних причин. Плюс є сусід, який не хоче, щоб Саакашвілі жив і був на волі”.
Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю для видання "Блумберг" заявила стосовно Саакашвілі і міжнародної реакції на його утримання, що не думає, ніби "один випадок визначатиме наше європейське майбутнє".
Про Україну президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю "Голосу Америки" торік заявила, що "тотальної моральної солідарності" достатньо. А про санкції щодо Росії вона додала, що "ніхто не вимагає від нас національних санкцій проти Росії... Я не розумію, навіщо потрібно заздалегідь про щось заявляти".
Коментуючи звинувачення Грузії у проросійському курсі, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі навпаки закликає Європу не підігрувати Москві, і в інтерв'ю грузинським ЗМІ каже, що "тільки Росія" "зрадіє", якщо ЄС не надасть Грузії статус кандидата.
Президент Зеленський, демонструючи фото Саакашвілі, запитує: “Грузія - вона за кого сьогодні? Керівництво: вони нейтральні? Або вони за Росію? Або вони просто проти України?”
З питанням “Куди рухається Грузія?” звертається і колишній помічник держсекретаря США та екс-посол США у Польщі Деніел Фрід.
«Грузія повинна чітко заявити, що не хоче конфлікту з Росією, але готова захищатися, – сказав він в інтерв'ю для Радіо Свобода. – Агресивна війна Росії проти України змусила кожну державу переосмислити безпеку, а особливо таку країну, як Грузія”.
“Для мене логічно і зрозуміло, що грузинський уряд уникає конфронтації з Росією і самим Путіним, коли Росія і Путін перебувають у такому агресивному режимі. Але я не думаю, що Грузія зміцнить свої міжнародні позиції, показуючи, що вона боїться Росії і роблячи те, що хоче Путін”, - каже Фрід.
Обидва колишні дипломати - Фрід і Макфол - застерігають, що “не дай Бог у Саакашвілі погіршиться здоров'я або він помре - це катастрофічно вплине на репутацію Грузії, ізолює її, протиставить Європі та США, послабить позиції Грузії, вона… стане більш вразливою для Росії. Уряд Грузії несе відповідальність. Тягар лежить на них”.
Натомість грузинський міністр юстиції Брегадзе заявив під час брифінгу: “Спеціальна пенітенціарна служба, медичний заклад і лікарі не можуть нести відповідальність за нанесення ув'язненим собі ушкоджень, у тому числі, за його відмову виконувати медичні приписи”.
"Саакашвілі не зацікавлений у встановленні істини, натомість «вживає заходів до самоушкодження, підбурений зацікавленими сторонами – його політичними прихильниками та командою захисту", - сказав Брегадзе.
Він також засуджує «політичну кампанію із завдання збитків іміджу держави», яка, за його словами, спрямована на те, щоб “ув'язнений уникав в'язниці шляхом самоушкодження”. Міністр пообіцяв «не реагувати поблажливо, оскільки це є небезпечним прецедентом, який може підбадьорити інших ув'язнених».
Понад те, міністр юстиції “в інтересах здоров’я ув’язненого” закликав “усі зацікавлені сторони негайно припинити підтримку самоушкодження Саакашвілі та перестати політизувати виконання вироку”.
“Міхеїлу потрібна допомога, це не нормально, що у країні європейського курсу відбувається таке з людиною. Все це використовується як шоу, щоб показати всім свої хворі страшні уявлення, відпрацьовуючи передусім російські наративи”, - зазначила Ліза Ясько.
Діями української влади депутатка задоволена. Каже, що знає “багато речей, які не є публічними”. “Але питання у тому, що дипломатія не працює з грузинською владою. Так само, як і з російською”, - каже Ліза Ясько. Разом із Міхеїлом Саакашвілі вони оприлюднили відеозапис про особисті стосунки після його арешту грузинськими правоохоронцями у 2021 році.
Міхеїл Саакашвілі повернувся з України в Грузію напередодні місцевих виборів восени 2021 року. Причиною його повернення політикиня Ясько називає “повністю романтичну ідею допомогти своєму народу”. “Але цю ідею було використано у своїх цілях різними силами, які його “заманили” й зробили все, щоб позбавити волі. Михайло дуже щирий, і він дуже довіряє людям. І, на жаль, пішов на це”, - поділилася вона власною версією подій, що передували арешту, в інтерв'ю “Голосу Америки”.
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