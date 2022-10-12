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ЄС узгодив створення місії, де тренуватимуть принаймні 15 000 воїнів ЗСУ - AFP
Країни ЄС ухвалили рішення про створення військової місії з підготовки 15 тисяч українських військовиків. Про це в середу, 12 жовтня, повідомило французьке інформ-агенство AFP з посиланням на європейських дипломатів.
Як повідомляє AFP, рішення узгоджене на рівні послів держав-членів ЄС, наступного понеділка це питання обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі.
Журналісти AFP ознайомились із робочим документом, в якому йдеться, що місія військової допомоги ЄС (EUMAM) "повинна буде навчити велику кількість особового складу Збройних сил України різноманітним військовим функціям".
Крім того, двоє дипломатів на умовах анонімності повідомили журналістам, що у рамках місії "спочатку" буде підготовлено 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ.
За словами одного з дипломатів, якого цитує AFP, в кожній країні ЄС, де відбуватиметься тренування, має бути створений офіс та тренувальні центри. Відомо також, що Польща та Німеччина висловили готовність брати участь у таких тренувань. Документ передбачає, що фінансуватиме підготовку Європейський фонд миру.
До створення тренувальної місії для ЗСУ закликав неодноразово Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
За даними AFP, Європейський фонд миру раніше профінансував закупівлю для України військової зброї та обладнання в країнах ЄС на суму 2,3 мільярда доларів. Як очікується, у понеділок під час зустрічі у Люксембурзі глави МЗС ЄС мають узгодити ще один транш для потреб України у півмільярда євро.
Тим часом у Кремлі заявили, що "актуальність цілей щодо демілітаризації та денацифікації України", як там називають цілі повномасштабної війни Росії, "лише зростає на тлі дій Києва".
Як повідомляв Голос Америки, Канада повідомила про намір відправити у Польщу військових інженерів для підготовки українських військових.
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- Голос Америки
Протез змінив моє життя, - військовик ЗСУ, що втратив ногу на Луганщині, про реабілітацію у США
Український військовик Олександр Чайка, який до поранення воював на передовій у Луганській області, зараз перебуває в місті Сільвер Спрінг, штат Мериленд. Він приїхав до США два тижні тому й отримав безкоштовний складний протез.
До війни Олександр Чайка був тренером зі спортивної акробатики й танців. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до 24 бойової бригади ЗСУ. На передовій на Луганщині Олександр отримав важкі поранення й залишився без правої ноги.
На реабілітацію до США Чайка зміг приїхати за допомогою благодійного фонду. Протезуванням українця займався Майк Коркоран, який більше 17 років працював з американськими військовиками і відомий тим, що займається найважчими випадками протезування.
"У нього дезартикуляція стегна", - розповів Коркоран, - "Тож це означає, що в нього немає всієї ноги. Тазостегновий суглоб розчленований; у нього ще є таз. Але в нього звідти не виходить стегнова кістка".
У медичному центрі Чайку відвідали сенатор зі штату Меріленда Кріс Ван Голлен, а також ветеранка й сенаторка від штату Іллінойс Теммі Дакворт, яка воювала у війні в Іраку й у 2004 році втратила там обидві ноги.
У Twitter вона написала: "Для мене було честю сьогодні зустрітися з українським солдатом Олександром Чайкою не лише для того, щоб подякувати йому за його жертву під час невиправданої війни Путіна, але й поговорити з ним про процес відновлення, поки він вчиться ходити на своїй новій нозі".
Вона додала, що знає, наскільки важливо для "для нового пацієнта з ампутованими кінцівками побачити когось, хто одужує, щоб знати, що це можливо".
"Коліно - це штучний інтелект. Воно вчиться під час його ходіння", — розповів Коркоран і висловив сподівання, що із новою кінцівкою Чайка зможе повернутися до хореографії в Україні. Сам військовик розповів, що протез "змінив його життя".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, міністерка фінансів США Дженнет Єллен оголосила надання додадково 4,5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки Україні.
В статті використано матеріали "Вісник Луцьк", WTOP News, Military.com
- Голос Америки
Міністри оборони НАТО обговорюють, як зміцнити протиповітряну оборону України
Міністри оборони країн НАТО в середу, 12 жовтня, обговорили, як можна зміцнити системи ППО України, щоб протистояти ракетним атакам, які Росія здійснює по Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори в Брюсселі зосереджені на посиленні підтримки України. Він сказав, що зараз настав «вирішальний момент для безпеки», оскільки останні російські атаки є «найсерйознішою ескалацією війни з часів вторгнення в лютому».
З понеділка внаслідок понад 100 російських ракетних обстрілів загинуло щонайменше 26 людей по всій Україні. Столтенберг заявив, що союзники НАТО дали Києву зрозуміти, що вони готові підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».
Україна показала світові, що її війська та військова міць вільного народу боротимуться бо їхня демократія та їхній суверенітет переможутьМіністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в той час як президент Росії Володимир Путін «намагається змусити ненавчених цивільних проти їх волі їхати на передову» та призиває 300 тисяч резервістів, «Україна показала світові, що її війська та військова міць вільного народу боротимуться, бо їхня демократія та їхній суверенітет переможуть».
«Їхня мужність надихає всіх нас», – сказав Остін. «Путін обрав війну. Але Україна вирішила захищатися, і робить це чудово».
Міністр оборони США підкреслив: «Ці перемоги належать сміливим українським солдатам. Але безпекова допомога, тренування й зусилля із забезпечення з боку контактної групи стали життєво необхідними. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом».
За словами Остіна, за останні місяці «війна змінилась, й відповідно - місія контактної групи». Він підкреслив, що західні союзники продовжать надавати Україні необхідну безпекову допомогу у відповідь на нагальні потреби й також на далеку перспективу.
«Це означає потік нагальних [оборонних] можливостей в Україну зараз. Це означає активізацію зусиль із навчання, щоб допомогти захисникам України якнайкраще використовувати свої нові можливості. І це означає підштовхувати наші промислові потужності до інновацій, оскільки ми надаємо Україні інструменти, які їй потрібні для важкого шляху попереду», - додав Остін.
Напередодні російський президент Путін заявив, що російські обстріли цього тижня по містах різних регіонів України, включно із Києвом, стали прямою відповіддю на руйнування Керченського мосту.
Українська влада не взяла на себе відповідальність за вибухи на Керченському мості. МВС України назвало російське розслідування "нісенітницею".
Британія заявила, що будівництво мосту над Керченською протокою було порушенням суверенітету України, "це міст, збудований на українській території", - сказав представник Британії в ОБСЄ Аян Стаббс.
Як повідомляв "Голос Америки", 11 жовтня лідери країн “Групи семи” засудили російські атаки на цивільне населення в Україні й запевнили, що російський президент та інші причетні до цих атак, понесуть відповідальність за скоєне. “Група семи” також засудила нові спроби росіян анексувати українську територію.
“G7 рішуче засуджує та однозначно відкидає незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь, - мовиться у заяві. - Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдумів, які Росія використовує, щоб виправдати анексію”. Лідери G7 запевнили, що їхні країни продовжуватимуть застосовувати додаткові економічні санкції щодо фізичних та юридичних осіб в самій РФ чи за її межами, які причетні до спроб Москви змінити українські кордони.
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Україна отримає ППО від США так швидко, як ми фізично зможемо їх доставити - голова Пентагону
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що американські системи ППО надійдуть в Україну так швидко, як Сполучені Штати зможуть їх доставити. Про це він сказав за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
"Це те, на чому ми зосереджені", - прокоментував Ллойд Остін. Він додав, що США разом із союзниками спробують забезпечити також додаткові боєприпаси для існуючих систем, які використовують українські сили.
"Справа, безумовно, не у нестачі бажання", - сказав міністр оборони США. - "Відданість і рішучість, яку ми побачили на засіданні контактної групи, надихає. Ми обговорили потребу у додаткових засобах ППО, і я цілком упевнений, що країни зроблять все, що можуть - якщо можуть, аби забезпечити додаткові потужності. Ми говорили про надання NASAMS. Німеччина теж оголосила про надання систем IRIS-T, і я очікую, що з’явиться ще більше потужностей. Сьогодні інші країни також оголосили про готовність надати боєприпаси для систем NASAMS".
Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі додав: США разом із союзниками зосередяться на створенні комплексної системи ППО України.
Що Україна просить [...] – це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною, однак призначена для контролю над пріоритетними цілямиМарк Міллі
“Що Україна просить і що, на наш погляд, можливо надати, – це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролюватиме весь повітряний простір над Україною, однак призначена для контролю над пріоритетними цілями, які Україні потрібно захищати”, - сказав Міллі.
Він додав, що це включає це системи малої дальності та малої висоти, системи середньої дальності та середньої висоти, а також системи більшої дальності та більшої висоти. За словами генерала, поєднання всього цього може захисти український авіапростір від російських літаків, гвинтокрилів та ракет.
За словами Марка Міллі, Україна також звернулась по системи Hawk або вдосконалені системи Hawkeye. "Це система середньої висоти та середньої дальності. Вона старша, але досить ефективна. І як ви знаєте, в світі існують інші системи. Багато країн мають Patriot, багато країн мають інші системи, як-от серію досить спроможних ізраїльських систем. У німців є системи, про які ми вже згадували".
Міллі додав, що різним країнам потрібно включитись і допомогти Україні відновити та підтримувати інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони.
"Багато країн, які були тут сьогодні, мають широкий спектр систем ППО. І завдання полягатиме в тому, щоб поєднати їх, доставити, організувати навчання – адже кожна з цих систем інакша. Переконатися, що українці можуть приєднати їх до командно-контрольних систем та зв’язку, і переконатися що в України є радари, які матимуть звʼязок між собою для визначення вхідний цілей. Це досить складно з технічної точки зору, але це досяжно, і це те, до чого ми прагнемо".
завдання полягатиме в тому, щоб поєднати їх, доставити, організувати навчання – адже кожна з цих систем інакша
Перед засіданням контактної групи генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив: союзники вже надають протиповітряну оборону для України, але її потрібно ще більше.
Напередодні Україна отримала німецьку систему оборони IRIS-T. В німецькому уряді сподіваються, що ця допомога зміцнить здатність України "протидіяти цьому терору проти цивільного населення".
Зі свого боку США працюють над прискоренням поставок Україні перших двох систем протиповітряної оборони NASAMS та очікують доставити їх настільки швидко, наскільки це можливо.
Напередодні у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.
"Голос Америки" повідомляв, що відкриваючи засідання контактної групи Остін підкреслив, що з часу повномасштабного російського вторгнення до України США передали Києву безпекової допомоги на 16,8 мільярда доларів.
Росія у війні проти України втратила значну частину високоточних боєприпасів – Reuters
Росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну, заявив агенції Reuters високопоставлений чиновник НАТО.
За його словами, російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.
Чиновник також сказав, що не знає, скільки часу знадобиться Росії для мобілізації 300 тисяч військовиків, і припустив, що це може тривати кілька місяців.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 жовтня Росія втратила 315 крилатих ракет.
Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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