ЄС узгодив створення місії, де тренуватимуть принаймні 15 000 воїнів ЗСУ - AFP 

Країни ЄС ухвалили рішення про створення військової місії з підготовки 15 тисяч українських військовиків. Про це в середу, 12 жовтня, повідомило французьке інформ-агенство AFP з посиланням на європейських дипломатів.

Як повідомляє AFP, рішення узгоджене на рівні послів держав-членів ЄС, наступного понеділка це питання обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі.

Журналісти AFP ознайомились із робочим документом, в якому йдеться, що місія військової допомоги ЄС (EUMAM) "повинна буде навчити велику кількість особового складу Збройних сил України різноманітним військовим функціям".

Крім того, двоє дипломатів на умовах анонімності повідомили журналістам, що у рамках місії "спочатку" буде підготовлено 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

За словами одного з дипломатів, якого цитує AFP, в кожній країні ЄС, де відбуватиметься тренування, має бути створений офіс та тренувальні центри. Відомо також, що Польща та Німеччина висловили готовність брати участь у таких тренувань. Документ передбачає, що фінансуватиме підготовку Європейський фонд миру.

До створення тренувальної місії для ЗСУ закликав неодноразово Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

За даними AFP, Європейський фонд миру раніше профінансував закупівлю для України військової зброї та обладнання в країнах ЄС на суму 2,3 мільярда доларів. Як очікується, у понеділок під час зустрічі у Люксембурзі глави МЗС ЄС мають узгодити ще один транш для потреб України у півмільярда євро.

Тим часом у Кремлі заявили, що "актуальність цілей щодо демілітаризації та денацифікації України", як там називають цілі повномасштабної війни Росії, "лише зростає на тлі дій Києва".

Як повідомляв Голос Америки, Канада повідомила про намір відправити у Польщу військових інженерів для підготовки українських військових.