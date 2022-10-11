Канада відправить ще 40 спеціалістів для навчання українських військовиків

У вівторок Канада повідомила, що відправить ще 40 військових інженерів у Польщу для підготовки українських військовиків у межах свого зобов’язання збільшити військову допомогу Україні.

Збройні сили Канади підготували понад 33 тисячі українських військовиків і працівників служби безпеки з 2015 року, але призупинили деякі аспекти навчання з лютого цього року, пише Reuters.

"Сьогодні я оголошую, що найближчими тижнями Канада відправить приблизно 40 бойових інженерів до Польщі, щоб допомогти польським силам навчити українських військовиків інженерній розвідці, роботі із вибухівкою, мінуванню та розмінуванню", – заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд на прес-конференції у Варшаві.

Ананд додала, що додаткові зусилля "доповнять канадські навчання українських новобранців у Сполученому Королівстві та канадські навчання українського персоналу з використання гаубиць M777, які ми надали Україні".

Напередодні президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канадським прем'єром Джастіном Трюдо, під час якої наголосив "на важливості жорсткої реакції "Групи семи" на ракетний терор РФ. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури."

Трюдо написав у Twitter, що "приголомшений продовженням нападів Росії на українських мирних жителів" і зобов'язується "притягнути російський режим до відповідальності та підтримувати Україну – включно з продовженням військової допомоги".

Як "Голос Америки" писав раніше, президент США Джо Байден у розмові із Зеленським засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".

У Кремлі заявляють, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.

Тим часом, Reuters із посиланням на свої джерела повідомляє, що НАТО може планувати проведення віртуального саміту у відповідь на незаконну російську анексію українських територій, мобілізацію та ядерні погрози Кремля.

У статті використано матеріали Reuters