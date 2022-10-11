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Канада відправить ще 40 спеціалістів для навчання українських військовиків
У вівторок Канада повідомила, що відправить ще 40 військових інженерів у Польщу для підготовки українських військовиків у межах свого зобов’язання збільшити військову допомогу Україні.
Збройні сили Канади підготували понад 33 тисячі українських військовиків і працівників служби безпеки з 2015 року, але призупинили деякі аспекти навчання з лютого цього року, пише Reuters.
"Сьогодні я оголошую, що найближчими тижнями Канада відправить приблизно 40 бойових інженерів до Польщі, щоб допомогти польським силам навчити українських військовиків інженерній розвідці, роботі із вибухівкою, мінуванню та розмінуванню", – заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд на прес-конференції у Варшаві.
Ананд додала, що додаткові зусилля "доповнять канадські навчання українських новобранців у Сполученому Королівстві та канадські навчання українського персоналу з використання гаубиць M777, які ми надали Україні".
Напередодні президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канадським прем'єром Джастіном Трюдо, під час якої наголосив "на важливості жорсткої реакції "Групи семи" на ракетний терор РФ. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури."
Трюдо написав у Twitter, що "приголомшений продовженням нападів Росії на українських мирних жителів" і зобов'язується "притягнути російський режим до відповідальності та підтримувати Україну – включно з продовженням військової допомоги".
Як "Голос Америки" писав раніше, президент США Джо Байден у розмові із Зеленським засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".
У Кремлі заявляють, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.
Тим часом, Reuters із посиланням на свої джерела повідомляє, що НАТО може планувати проведення віртуального саміту у відповідь на незаконну російську анексію українських територій, мобілізацію та ядерні погрози Кремля.
У статті використано матеріали Reuters
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ООН: РФ ймовірно порушила закони війни. Генасамблея голосуватиме щодо резолюції з осудом нових атак в Україні
Своїми останніми ударами по цивільній інфраструктурі Росія могла порушити міжнародні закони та звичаї війни, заявила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані. Вона наголосила, що "цілеспрямовані атаки проти мирного населення і цивільних об'єктів, це об'єкти, які не мають військового призначення, прирівнюються до воєнних злочинів".
"Ми глибоко занепокоєні тим, що деякі атаки, схоже, були спрямовані на критично важливу цивільну інфраструктуру, [...] що вказує на те, що ці удари могли порушити принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом", – сказала вона. - "Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та пошкодженню цивільної інфраструктури".
Напередодні під час спеціального засідання Генасамблеї ООН посол України в організації Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту засудити смертоносні ракетні удари по столиці та інших містах, а також відкинути незаконну спробу Москви анексувати території чотирьох окупованих військами РФ регіонів на сході та півдні України.
"Кривавий слід тягнеться за російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, і ця зала наповнюється запахом людської плоті, що тліє", - сказав Кислиця. Дипломат повідомив, що по Україні було випущено принаймні 84 ракети та два десятки безпілотників: "Серед цілей були енергетичні об'єкти, житлові будівлі, школи та університети, музеї та перехрестя у центрах міст [...] Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наших людей".
З 20 країн, що виступили, всі, окрім Росії, засудили останні атаки, при цьому деякі зазначали, що їх можна прирівняти до воєнних злочинів.
Представник Москви заявив, що завдані в понеділок удари стали відповіддю на суботній вибух на мосту, який пов'язує нелегально анексований Крим із Росією. "Ми попереджали, що таке не залишиться без наслідків", – сказав Василь Небензя.
Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за вибух на мості.
Дебати на Генеральній Асамблеї поновляться у середу. Слова попросили ще 45 країн, включаючи кількох російських союзників: Білорусь, Північну Корею та Сирію. Серед дружніх до Росії країн в блоці БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) лише Китай повідомив, що хоче звернутися до асамблеї.
США виступлять наприкінці дебатів. Після обговорення відбудеться голосування в асамблеї щодо резолюції, запропонованої Україною та Європейським Союзом, яка засуджує та відкидає кроки Росії з анексії української території.
Як "Голос Америки" писав напередодні, президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".
Нині у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України і що США "залізли" у російську війну в Україні.
У статті використано матеріали Reuters, англомовної та російськомовної служб "Голосу Америки"
ЄС «майже вдвічі» відстає від США у допомозі Україні, вказують німецькі аналітики
Фахівці німецького Кільського інституту повідомляють, що на восьмий місяць російського вторгнення в Україну Європейський Союз значно відстає від американських союзників у обсягах підтримки українцям, а також у швидкості доставки обіцяного.
Уряд США є набагато надійнішим партнером України
При цьому дослідники зауважують, що відповідно до частки ВВП саме окремі невеликі держави Європи значно випереджають навіть Сполучені Штати і залишають далеко позаду найбільші країни ЄС: Німеччину, Францію та Італію.
Найщедрішими донорами для України стали Латвія, Естонія і Польща, за якими йдуть Литва, Норвегія, Словаччина, Чехія, і лише далі - США та Велика Британія.
Кільський інститут веде спостереження за міжнародною підтримкою України і публікує дані на спеціальному інтернетному сайті Ukraine Support Tracker.
Фахівці інституту вказують, що США за період з 4 серпня до 3 жовтня зобов’язалися надати Україні допомоги ще на 12 мільярдів євро, що доводить загальну суму американської військової, фінансової та гуманітарної допомоги до 52 мільярдів євро.
А держави ЄС та установи Євросоюзу за той період пообіцяли лише 1,4 мільярда євро, що доводить їхню загальну суму до понад 29 мільярдів.
«США зараз надають майже вдвічі більше ніж країни та установи ЄС разом взяті. Для великих європейських країн це мізерні показники, особливо з огляду на те, що багато обіцяної допомоги прибуває до України після тривалих затримок. Низькі обсяги допомоги заявлені впродовж літа зараз виглядають систематичними», - наголошує Крістоф Требеш керівник групи Ukraine Support Tracker.
Він також додав, що «уряд США є набагато надійнішим партнером України» і наводить приклад, що «ЄС досі не передав пакет фінансової допомоги обіцяний ще у квітні».
Дослідники окремо додають, що надане Україні озброєння становить дуже маленьку частину військових арсеналів провідних європейських країн.
Після надзвичайно великої хвилі російських ракетних ударів по українських містах 11 жовтня низка урядів Європи заявили про готовність далі допомагати Україні у захисті від нападу Росії.
Зокрема Німецький уряд підтвердив, що Україна отримає першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS T.
Про підтримку також заявив президент Франції, керівники Польщі та інші, а також уряд Великої Британії.
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Росії не вистачає боєприпасів, солдатів і друзів у світі, каже голова британської електронної розвідки
Заяви британського військового відомства і твердження керівника провідної розвідслужби дають підстави вважати, що у західних колах поширена думка про значне виснаження російської армії і напруженість на верхівці російського керівництва.
Директор британської служби електронної розвідки GCHQ (Центр урядового зв’язку) Джеремі Флемінґ оприлюднив 11 жовтня оцінки перебігу російської війни проти України, заявивши, що Москві бракує ресурсів і міжнародної підтримки.
Джеремі Флемінґ наголосив, що він не заохочує самозаспокоєння і підкреслив, що хвиля ракетних ударів по українських містах 10 жовтня показала здатність російської армії руйнувати і вбивати.
Але британський посадовець вказав, що ресурси Росії розпорошені, і що Україна фактично розвертає хід війни, завдаючи росіянам серйозних поразок на полі бою.
«Ми вважаємо, що в Росії закінчуються боєприпаси. В Росії точно закінчуються друзі. Ми бачимо через оголошену мобілізацію, що в неї закінчуються солдати… Росія і російські командувачі стурбовані станом їхньої воєнної машини», - сказав Джеремі Флемінґ в інтерв’ю британському радіо.
Ще раніше Джеремі Флемінґ вказував, що війна виявила обмежені російські успіхи у кібервійні проти України і стверджував, що «президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні і на Заході».
Британське міністерство оборони в поширеному 11 жовтня зведенні оцінок російської війни в Україні вказує, що новопризначеному командувачу російськими бойовими операціями в Україні генералу Серґею Суровікіну «доведеться змагатися зі щораз більш роздробленим російським міністерством оборони, якому бракує ресурсів для виконання поставлених перед ним політичних завдань стосовно України».
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