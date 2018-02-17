«Це якась помилка?» – сноубордистка виграє олімпійське золото з гірських лиж

Естер Ледечка з Чехії стала сенсацією Олімпійських ігор у Пхйончхані, здобувши золото з гірських лиж. Неординарна спортсменка займається одночасно двома видами спорту – гірськолижним і сноубордингом, будучи набагато більш досвідченою в останньому, і наступного тижня планує брати участь у світовому чемпіонаті з паралельного гігантського слалому (одна з дисциплін у змаганнях сноубордистів – прим. ГА).

Протягом перших декількох хвилин після перетину фінішу і побачивши цифри на табло, Ледечка залишилася нерухомою і без жодного виразу обличчя, хоча цифри показували, що вона була достатньо швидкою, щоб стати золотою медалісткою. І не просто золотою медалісткою, а однією з найбільш нестандартних та неочікуваних золотих медалістів у гірськолижній історії.

Але це здавалося спортсменці нелогічним і нереальним. Пізніше 22-річна Ледечка пояснила, що думала в той момент: «Це якась помилка?». А згодом: «Добре, вони збираються змінити час. Я трохи почекаю, і ви переключитеся та [додасте] ще кілька секунд».

Проте цього так і не сталося – це не було помилкою: Ледечка обігнала чинну олімпійську чемпіонку, австрійку Анну Вейз, на одну соту секунди. Вейз лідирувала до того моменту, поки її обійшла відносно невідома і низька в рейтингу Ледечка, яка брала участь у всього 19 світових чемпіонатах з перегонів на лижах за всю кар’єру (Мікаела Шифрин, для порівняння була на 23 лише цього сезону) і лише одного разу здобула сьоме місце.

«Вона не боролася за медаль. Вона просто хотіла прийти сюди і бути першою людиною, яка коли-небудь каталася на лижах і сноуборді», – заявив Джастін Рейтер, тренер Ледечки з цього виду спорту.

Її робота в двох видах спорту може допомагати її досягненням у кожному. Швидкість катання на лижах перекладається на сноуборд. А баланс, необхідний для сноубордингу, сприяє лижним перегонам.

Дивіться також: Уродженка України Альона Савченко дала інтерв'ю після здобуття золота для Німеччини у Пхйончхані