Спеціальні потреби

Мови
Україна

Огляд медальних перспектив України в Пхьончхані

  • Голос Америки
Церемонія нагородження української жіночої збірної з біатлону на зимових Олімпійських іграх в Сочі 2014 року

Україну на Олімпіаді представляють 33 спортсмени. Наші олімпійці змагаються у 9 із 15 видів спорту, а саме: біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

Втім на медалі, Українці, потенційно претендують усього у декількох дисциплінах: біатлоні та лижній акробатиці. І навіть міністр молоді і спорту, Ігор Жданов, чи то реалістично, чи то песимістично заявив: на цих Олімпійських іграх завоювання навіть однієї медалі для Української збірної вже буде успіхом. А якщо дві – то це взагалі чудово.

Олена Стецьків з України під час змагань в одиночних санях серед жінок 13 лютого 2018 р
Олена Стецьків з України під час змагань в одиночних санях серед жінок 13 лютого 2018 р

Міжнародні аналітичні компанії теж прогнозують Україні тільки одну медаль – бронзу у естафеті з біатлону

Міжнародні аналітичні компанії теж прогнозують Україні тільки одну медаль – бронзу у естафеті з біатлону - це передбачення американського аналітичного центру Gracenote.

А от в Associated Press більш оптимістичні, пророкують цілих три медалі українцям: срібло жіночій збірній з біатлону, срібло в спринті біатлону і бронзу у фристайлі.

Артем Прима з України під час 10-кілометрового спринту з чоловічого біатлону на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані, Південна Корея, у неділю, 11 лютого 2018 року.
Артем Прима з України під час 10-кілометрового спринту з чоловічого біатлону на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані, Південна Корея, у неділю, 11 лютого 2018 року.

Втім усі, і аналітичні компанії і міністр зходяться в одному, що бодай одну медаль все ж таки Українська Олімпійська збірна додому повезу і скоріше за все її отримає жіноча естафетна команда із біатлону у складі Віти і Валі Семеренко а також Олени Підгрушної і Юлії Джими – переможчі зимової Олімпіади в Сочі-2014 у цій дисципліні, тоді команда українок повезла додому золото. Завоювання цієї медаллі взагалі було історичним, адже це друге золото зимової Олімпіади за усю історії незалежної України.

Золоті медалістки з України Юлія Джима (2-га Л), Віта Семеренко, Валя Семеренко та Олена Підгрушна (П) підняли букети під час церемонії нагородження з жіночого біатлону 4 х 6 км на зимових Олімпійських іграх в Сочі, 22 лютого 2014 року.
Золоті медалістки з України Юлія Джима (2-га Л), Віта Семеренко, Валя Семеренко та Олена Підгрушна (П) підняли букети під час церемонії нагородження з жіночого біатлону 4 х 6 км на зимових Олімпійських іграх в Сочі, 22 лютого 2014 року.

Взагалі то успіхи українців на ‘’білих‘’ Олімпіадах – грандіозними назвати важко. В активі наших спортсменів, починаючи із 1994го року усього 7 медалей: 2 золота, 1 срібло та 4 бронзи.

За кожне золото, спортсмен отримає 125 тисяч доларів, за срібло – 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів​

Першу, історичну, золоту медаль отримала Українська фігуристка Оксана Баюл, ще у 1994-му. Тоді ще у спринті з біатлону завойувала першу Українську бронзу, Валентина Цербе.

На іграх 1998 в Нагано єдину срібну медаль взяла, Олена Петрова, фінішувавши другою в індивідуальній гонці з біатлону серед жінок.

На іграх 2006 в Турині бронзу отримали пара фігуристів Руслан Гончаров та Олена Грушина. Окрім того бронзу привезла і біатлоністка, Лілія Єфремова, показавши третій результат у спринті.​

Ну і на іграх в Сочі 2014 спочатку взяла бронзу, Віта Семеренко, у жіночому спринті з біатлону а потім і уся жіноча збірна з біатлону завойувала друге Українське золото в історії Зимових Олімпійських Ігор.

Тим часом в Міністерстві молоді і спорту України вже оголосили суми призових, які отримають вітчизняні олімпійці у разі здобутої медалі. За кожне золото, спортсмен отримає 125 тисяч доларів, за срібло – 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів.

XXIII зимові Олімпійські ігри проходять у південнокорейському Пхьончхані і триватимуть до 25 лютого 2018 року

Дивіться також: 400 видів ласощів з усього світу зібрано в унікальній крамниці-музеї у США

400 видів ласощів з усього світу зібрано в унікальній крамниці-музеї у США. Відео
please wait
0:02:31
0:00:00 /0:02:31
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG