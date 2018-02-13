Огляд медальних перспектив України в Пхьончхані

Україну на Олімпіаді представляють 33 спортсмени. Наші олімпійці змагаються у 9 із 15 видів спорту, а саме: біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

Втім на медалі, Українці, потенційно претендують усього у декількох дисциплінах: біатлоні та лижній акробатиці. І навіть міністр молоді і спорту, Ігор Жданов, чи то реалістично, чи то песимістично заявив: на цих Олімпійських іграх завоювання навіть однієї медалі для Української збірної вже буде успіхом. А якщо дві – то це взагалі чудово.

Міжнародні аналітичні компанії теж прогнозують Україні тільки одну медаль – бронзу у естафеті з біатлону

Міжнародні аналітичні компанії теж прогнозують Україні тільки одну медаль – бронзу у естафеті з біатлону - це передбачення американського аналітичного центру Gracenote.

А от в Associated Press більш оптимістичні, пророкують цілих три медалі українцям: срібло жіночій збірній з біатлону, срібло в спринті біатлону і бронзу у фристайлі.

Втім усі, і аналітичні компанії і міністр зходяться в одному, що бодай одну медаль все ж таки Українська Олімпійська збірна додому повезу і скоріше за все її отримає жіноча естафетна команда із біатлону у складі Віти і Валі Семеренко а також Олени Підгрушної і Юлії Джими – переможчі зимової Олімпіади в Сочі-2014 у цій дисципліні, тоді команда українок повезла додому золото. Завоювання цієї медаллі взагалі було історичним, адже це друге золото зимової Олімпіади за усю історії незалежної України.

Взагалі то успіхи українців на ‘’білих‘’ Олімпіадах – грандіозними назвати важко. В активі наших спортсменів, починаючи із 1994го року усього 7 медалей: 2 золота, 1 срібло та 4 бронзи.

За кожне золото, спортсмен отримає 125 тисяч доларів, за срібло – 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів​

Першу, історичну, золоту медаль отримала Українська фігуристка Оксана Баюл, ще у 1994-му. Тоді ще у спринті з біатлону завойувала першу Українську бронзу, Валентина Цербе.

На іграх 1998 в Нагано єдину срібну медаль взяла, Олена Петрова, фінішувавши другою в індивідуальній гонці з біатлону серед жінок.

На іграх 2006 в Турині бронзу отримали пара фігуристів Руслан Гончаров та Олена Грушина. Окрім того бронзу привезла і біатлоністка, Лілія Єфремова, показавши третій результат у спринті.​

Ну і на іграх в Сочі 2014 спочатку взяла бронзу, Віта Семеренко, у жіночому спринті з біатлону а потім і уся жіноча збірна з біатлону завойувала друге Українське золото в історії Зимових Олімпійських Ігор.

Тим часом в Міністерстві молоді і спорту України вже оголосили суми призових, які отримають вітчизняні олімпійці у разі здобутої медалі. За кожне золото, спортсмен отримає 125 тисяч доларів, за срібло – 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів.

XXIII зимові Олімпійські ігри проходять у південнокорейському Пхьончхані і триватимуть до 25 лютого 2018 року

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