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Україна

Естонія допоможе зупинити будівництво проекту «Північний потік-2» – Порошенко

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві

Україна та Естонія докладуть зусиль, щоб зупинити реалізацію проекту газопроводу Nord Stream-2 («Північний потік-2»), заявив президент України Петро Порошенко під час спілкування з пресою після особистої зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Києві.

«Ми дуже детально обговорили питання «Північного потоку-2». Чітко наголосили, що цей проект не є економічним проектом, він шкодить європейській єдності. Чітко наголосили на тому, що на сьогодні нам треба докласти максимум зусиль, щоб політичні проекти, які руйнують єдність ЄС, були зупинені», – наголосив президент.

Водночас Порошенко запевнив естонську лідерку в тому, що Україна готова надати будь-які гарантії надійності й ефективності енергетичного транзиту територією України.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія «Північний потік-2», що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.

18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що після будівництва Nord Stream-2 роль України як транзитера повинна зберегтися.

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