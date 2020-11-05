Узбережжю Флориди загрожує тропічний шторм Ета

Наприкінці щорічного сезону ураганів в Атлантиці півострову Флорида загрожує потужний тропічний шторм Ета, який може набрати сили урагану. На шляху шторму до Флориди також лежить Куба.

Як кажуть синоптики, коли циклон наблизиться до американського узбережжя, сила вітру може перевищувати сто кілометрів на годину.

Минулими вихідними циклон уже завдав значного удару по острівних країнах Карибського басейну, пізніше докотився до узбережь Нікарагуа та Гондурасу, де приніс подекуди катастрофічні затоплення, руйнування інфраструктури й загрозу зсувів.

Зіткнувшись із гористою місцевістю Центральної Америки, шторм дещо послабився, але також набув непередбачуваного характеру, пояснюють метеорологи.

Як повідомляв Голос Америки, це вже 28-й потужний тропічний шторм за 2020 рік, що отримав ім'я, - востаннє така ж кількість циклонів вирувала в Атлантичному океані неподалік Американських континентів у 2005 році.

Синоптики вже назвали цей рік рекордним. Згідно із системою Світової метеорологічної організації, якщо тропічний шторм досягає швидкості у понад 62 кілометри на годину, йому дають жіночі або чоловічі імена за наперед затвердженим списком із 21 позиції.

Загалом перелік імен складено на 6 років наперед, після того списки та самі імена повторюють заново.

У 2020 році перелік вичерпався раніше, тож метеорологам довелось давати штормам імені з додаткового списку - відповідно до літер грецького алфавіту (Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Епсілон, Зета, Ета - й так далі).

Минулого тижня на узбережжя США прийшов інший шторм - Зета, що спричинив руйнування у штаті Луїзіана. Загалом збитки від цього сезону ураганів, за деякими оцінками, коштуватимуть американському бюджету кількадесят мільярдів доларів.

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