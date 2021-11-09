Міжнародні партнери України привітали створення Етичної ради правосуддя

ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Програма розвитку ООН та ЄБРР виступили зі спільною заявою і привітали створення в Україні Етичної ради до Вищої ради правосуддя.

«Сьогодні ми, міжнародні партнери України, які підтримують реформування судової системи в Україні, вітаємо створення Етичної ради на законодавчому рівні», - мовиться в офіційній заяві, оприлюдненій у Facebook.

Як зазначено в спільній заяві, створення Етичної ради є важливим кроком у реформуванні судової системи. Цей орган візьме на себе перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя – вищого органу судової влади в Україні.

Як і наполягали західні партнери, Етична рада наполовину складатиметься з представників міжнародних організацій.

«Троє міжнародних експертів – високопоставлені судді у відставці зі США та Великої Британії, а також колишній генеральний прокурор Естонії – працюватимуть разом із трьома українськими суддями в Етичній раді, щоб сприяти суддівській доброчесності», - відзначається в заяві.

Як наголошують західні дипломати, «Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку шляхетної місії Етичної ради та подальшу підтримку зусиль України щодо впровадження всебічної, цілісної судової реформи, і надаватимемо нашу повну підтримку на політичному та технічному рівні».

Про те, що в Україні сформовано перший склад Етичної ради, повідомила 9 листопада прес-служба президента. Як сказано у повідомленні, Володимир Зеленський привітав її створення.

«Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі», – цитує прес-служба слова глави держави.

Як зазначив президент, «Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи».

Повідомляється, що членами Етичної ради стали: суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін, суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Закон про реформу Вищої ради правосуддя, ухвалений Верховною Радою 14 липня, передбачає «перезавантаження» ВРП за участі міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос при доборі членів Ради.

До цього Україну раніше закликали міжнародні партнери та Венеційська комісія.

Перша спроба створити Етичну раду виявилась невдалою. 13 вересня Рада суддів не змогла обрати трьох членів від себе. Тоді жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів. Що ж до міжнародних та іноземних організацій, то вони визначилися зі своїми трьома членами Етичної ради ще 10 вересня.

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