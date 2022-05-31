ЄС каже, що угорський компроміс щодо ембарго на російську нафту тимчасовий

Керівники Європейського Союзу оголосили 30 травня про досягнення компромісу, який дозволяє впровадити шостий пакет санкцій стосовно Росії у відповідь на російську війну проти України.

Найважливішою частиною нових європейських санкцій є значне скорочення закупівлі російської нафти й нафтопродуктів, що для Росії разом з продажем газу є головним джерелом фінансових надходжень.

Ми хочемо зупинити російську машину війни.

США ще на початку березня оголосили ембарго на російської нафти, газу й вугілля, а Велика Британія заявила, що повністю припинить імпорт російської нафти до кінця року.

«Впровадженням цих санкцій з тиском на Кремль, ми хочемо зупинити російську машину війни і припинити фінансування російських військових потужностей», - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за результатами кількатижневих складних переговорів, які досягли кульмінації на зустрічі керівників держав ЄС увечері 30 травня.

ЄС не прийматиме морські танкери з російською нафтою, які досі постачали дві третини нафтового імпорту з Росії.

Європейські лідери були вимушені піти на компроміс, зробивши те, що вони називають «тимчасовими» винятками для таких країн як Угорщина, а також для Словаччини й Чехії, які залежать від постачань російської нафти південною гілкою трубопроводу Дружба, що пролягає через Україну.

Польща та Німеччина, які отримують частину нафти з Росії через північну гілку Дружби, заявили, що не будуть користуватися правом на виняток і відмовляться від російської нафти повністю.

«Це означає, що обмеження стосуватимуться 75% російської нафти негайно. А до кінця року ці обмеження стосуватимуться майже 90% російської нафти, яку зараз імпортують на європейському рівні», - сказав Шарль Мішель.

Вважаю, що Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти, нафтопродуктів. Бо це – про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн «останні 10-11% становить нафта з південної гілки трубопроводу Дружба», і вона наголосила, що ЄС «повернеться до теми якомога швидше в той чи інший спосіб».

Коментатори й посадовці у Європі визнають, що жорсткіші санкцій щодо Росії вимагатимуть більших пожертв і будуть випробуванням для одностайності ЄС.

«Звичайно перші п’ять пакетів вже були величезними, і цей шостий пакет великий, якщо не сказати, що велетенський. Але тепер з потенційним сьомим пакетом буде ще важче», - сказав у Брюсселі прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Український президент Володимир Зеленський промовляв до учасників саміту ЄС 30 травня з допомогою відеозв’язку і використав нагоду, щоб закликати європейців зберігати єдність у протидії російській агресії.

Він також натякнув, що Київ сподівається від західних партнерів більшого.

«Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: я не звинувачую нікого з вас. Провина за все, що відбувається, – тільки на російській державі. Але я впевнений, що для кожного, кожної з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно», - сказав Зеленський.

Що ще у шостому пакеті санкцій ЄС?

Керівники Євросоюзу вирішили додати найбільший банк Росії Сбербанк до списку російських банків, яким відмовлено у доступі до Swift, механізму оповіщення в системі швидких міжбанківських фінансових трансакцій.

У ЄС заборонено діяльність ще трьох контрольованих російським урядом медіакомпаній.

Розширено список російських юридичних та фізичних «осіб відповідальних за воєнні злочини в Україні».

«Добре, що ми відлучили Сбербанк від SWIFT. Заборонено страхування російських суден європейськими компаніями. Заборонено надавати російським компаніям цілий набір послуг. І дуже важливою є заборона на мовлення у ЄС ще трьох державних російських компаній, які зазвичай поширювали загальну дезінформацію, як ми це бачили в останні тижні і місяці», - сказала Урсула фон дер Ляєн.