Представництво ЄС відновлює свою роботу в Україні

Попри триваючу війну, представництво Євросоюзу відновлює свою діяльність у Києві. Про це повідомив глава представництва Матті Маасікас.

Як він написав вранці у п'ятницю у своєму Твіттері, прямує до України "в доброму товаристві", разом з президенткою Єврокомсії Урсулою фон дер Ляєн та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем.

"Раніше ніколи не уявляв, що таке просте повідомлення може зробити мене таким щасливим", - зазначив Маасікас, наводячи текстовий меседж Київстар: "З поверненням в Україну".

Своєю чергою, очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн оприлюднила світлину своєї делегації на пероні вокзалу в польському Перемишлі, додавши підпис: "В очікуванні зустрічі з Києвом".

Про те, що представництво ЄС повертається до Києва, заявив також головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Представництво ЄС евакуювалося з Києва у перший день після широкомасштабного вторгнення Росії і дотепер діяло на території Польщі.

У п'ятницю 8 квітня керівники ЄС зустрінуться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.