ЄС радиться з балканськими країнами, обіцяючи, але не пропонуючи членство

Керівники Європейського Союзу проводять 6 жовтня у Словенії зустріч з керівниками Албанії, Боснії-Герцеговини, Косово, Північної Македонії та Сербії, де очікують обговорення процесу очікуваного вступу тих балканських країн в ЄС.

Під час приготувань до саміту представники 27 країн досягли лише того, що у проекті підсумкової декларації буде «поновне підтвердження… беззастережної підтримки європейської перспективи» для тих країн, цитує Reuters представника ЄС.

Європейські коментатори говорять про кризу довіри на тлі неодноразових обіцянок Брюсселя про приєднання західнобалканських країн, але відсутність поступу у тій справі.

Чорногорія та Сербія вже офіційно розпочали процес переговорів про вступ в ЄС.

Албанія і Македонія мають статус країн - кандидатів, а Боснія і Косово ще чекають такого статусу.

Залучення усіх балканських країн до Євросоюзу називають логічним кроком у розвитку організації, а також потрібним важелем стабілізації вибухонебезпечного регіону.

Представники Європейського Союзу наголошують, що вступ нових країн можливий після виконання великого переліку передумов, що стосуються, законів, стандартів і правил.

Серед країн ЄС є опоненти швидкого приєднання західнобалканських держав.

Reuters повідомляє, що у проекті декларації саміту містилося речення про те, що ЄС прийме західнобалканські країни до 2030 року, але в остаточній версії, того речення напевне не буде.

«Я не можу казати, що все гаразд, - сказав Reuters інший посадовець, - Є багато питань, але також ми не можемо сказати, що двері закриті».

Серед скептично налаштованих називають французького президента Еммануеля Макрона, який змагатиметься за переобрання на виборах у квітні 2022 року, а також зокрема Нідерланди.

Заможні країни північної Європи, згідно з оцінками європейської преси, побоюються повторення того, що деякі політики вважають занадто поспішним вступом Болгарії та Румунії в ЄС 2007 року.

Зокрема у Британії, яка згодом вийшла з ЄС, наслідком тієї поспішності назвали велику хвилю мігрантів з бідніших країн на сході: Польщі, а згодом Румунії та Болгарії.

Процесам євроінтеграції також перешкоджають внутрішні політичні конфлікти в західнобалканських країнах і міждержавні суперечки.

Зокрема відносини Болгарії, члена ЄС, і Північної Македонії затьмарені гострими розходженнями щодо мови і культурної спадщини.

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