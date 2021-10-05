Візит радника США з національної безпеки Саллівана до Європи

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван цього тижня відвідає Швейцарію, Бельгію, та Францію. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

Як повідомляється, у Цюріху, Швейцарія Салліван проведе зустріч із членом політбюро Китаю . Зустріч стане продовженням зусиль президента Байдена щодо відповідального менеджменту конкуренції між США та КНР.

У Брюсселі та Парижі Салліван "наголосить на важливості трансатлантичного альянсу та проведе консультації щодо низки спільних інтересів" а також поінформує європейських колег про спілкування із китайським високопосадовцем. Також у Брюсселі у Раді НАТО Салліван з радниками союзників по НАТО з нацбезпеки обговорить втілення рішень червневого саміту НАТО щодо модернізації Альянсу.

Як повідомляються у Брюсселі Салліван також зустрінеться із чиновниками Європейської Комісії та Європейської Ради.

У Парижі пан Салліван зустрінеться із радником з національної безпеки Еммануелем Бонном. Як повідомляється, зустріч стане продовженням консультацій між США та Францією щодо спільних двосторонніх та регіональних інтересів, включно із підготовкою до зустрічі президента Байдена та Макрона пізніше цього місяця.

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