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ЄС закликає повністю й узгоджено відкрити внутрішні кордони до кінця червня 

Комісар ЄС внутрішніх справ Ільва Йоганссон вважає, що стан справ з COVID-19 у Європі покращився

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, закликає усі 27 країн організації до кінця червня скасувати перевірки на кордонах всередині Євросоюзу, які були запроваджені для протидії COVID-19.

Заклик пролунав напередодні відеонаради міністрів внутрішніх справ ЄС у п’ятницю 5 червня.

Про плани скасування обмежень на зовнішніх кордонах Євросоюзу зараз ще не йдеться.

“Ми підходимо до стадії, коли треба скасувати всі обмеження і перевірки на внутрішніх кордонах”, - сказала комісар ЄС внутрішніх справ Ільва Йоганссон в інтерв’ю телеканалу Євроньюз.

За її словами ситуація з коронавірусом у Європі “швидко покращується”, і до кінця місяця внутрішні кордони ЄС треба знову дозволити перетинати вільно.

Деякі європейські країни вже почали полегшувати обмеження на кордонах і багато з них, зокрема Німеччина та Франція, раніше оголосили, що скасують перевірки 15 червня, але, наприклад, Італія зробила це вже цього тижня.

Європейські ЗМІ скаржаться, що неузгодженість процесу відкриття кордонів плутає людей.

Свободу пересування людей у західній Європі вважають одним з досягнень європейської інтеграції.

Безперешкодного перетину кордонів також вимагають підприємства і особливо туристична галузь, яка сподівається врятувати рештки цього літнього сезону.

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Міжнародна рада медсестер про жертв коронавірусу серед медпрацівників. Відео
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Міжнародна рада медсестер про жертв коронавірусу серед медпрацівників. Відео

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