ЄС Туреччині: “Ми не погодимося, щоб біженців перетворювали на зброю і шантажували нею"

Третій день наступу турецької армії проти курдських збройних формувань на північному сході Сирії приніс повідомлення про десятки загиблих і маси цивільних біженців.

На адресу Анкари пролунала міжнародна критика зокрема з ЄС, куди обурений європейськими застереженнями турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив послати мільйони сирійських біженців.

Ердоган віддав наказ про початок наступу через сирійський кордон після того, як президент Дональд Трамп фактично погодився на турецькі дії, оголосивши про відмову США підтримувати курдські формування, які впродовж кількох років у співпраці та з допомогою американської зброї воювали проти сил так званої Ісламської держави (ІД) у тому регіоні.

Ей, Євросоюз, якщо ви спробуєте називати нашу операцію вторгненням, тоді усе просто: ми відкриємо свої кордони і пошлемо до вас 3,6 мільйона біженців.

Трамп заявив, що очікує від Туреччини стриманості, але це не вплинуло на інтенсивність наступу турецької армії.

Туреччина називає курдські формування терористичними і проголосила плани створити на сирійському боці кордону так звану безпечну зону.

Преставниця Євросоюзу у закордонних справах Федеріка Моґеріні у четвер сказала на засіданні Європарламенту:

“Операція Туреччини у північно-східній Сирії може розпочати нову сторінку у вже зараз дуже темній історії сирійської війни. Потенційні результати таких військових дій очевидні для усіх. Наслідки можуть бути надзвичайно серйозні і далекосяжні, коли йдеться про гуманітарні, політичні й стратегічні аспекти. З огляду на усі ті причини ми закликаємо Туреччину зупинити односторонні бойові дії”.

Французький президент Еммануель Макрон також закликав Анкару зупинити наступ проти курдів, заявивши, що Туреччина буде відповідальною за можливе відродження Ісламської держави в Сирії.

Макрон та інші посадовці висловлюють окрему стурбованість ситуацією з майже десятьма тисячами колишніх ісламістських бійців, яких тримають у полоні курдські сили.

“Ей, Євросоюз, якщо ви спробуєте називати нашу операцію вторгненням, тоді усе просто: ми відкриємо свої кордони і пошлемо до вас 3,6 мільйона біженців”, - проголосив президент Ердоган у четвер перед однопартійцями в Туреччині.

“Ми ніколи не погодимося на те, щоб питання біженців перетворювати на зброю і шантажували нас нею. Тому я вважаю вчорашні погрози президента Ердогана повністю недоречними”, - відповів у п’ятницю голова Європейської ради Дональд Туск.

Між Анкарою та Брюсселем діє угода, за якою Туреччина погодилася облаштовувати на своїй території притулок біженцям, переважно з Сирії, в обмін на багатомільярдну допомогу від Європейського Союзу.

Дональд Туск застеріг, що турецька “військова інтервенція лише погіршить справи. Замість зміцнення стабільності вона поширить дестабілізацію в цілому регіоні, посилить страждання цивільних, створить нових біженців і загрожуватиме здобуткам глобальної коаліції у боротьбі з ісламістами”.

“Туреччина повинна розуміти, що наша головна стурбованість у тому, що її дії можуть призвести до чергової гуманітарної катастрофи, що є неприйнятним”, - сказав Туск.

Рада безпеки ООН провела у четвер засідання, але не виробила єдину позицію щодо турецьких дій в Сирії.

Представники європейських країн: Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Польщі оприлюднили свою заяву, в якій закликали Туреччину зупинити наступ.

США оприлюднили окремий коментар, який репортери називають менш критичним.

Росіяни натомість домагалися іншої заяви Ради безпеки ООН, в якій би містився осуд не лише турецького наступу, але й присутності на півночі Сирії військових США та інших західних країн.

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