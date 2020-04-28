ЄС стверджує, що не боїться критикувати Китай і Росію

Європейський Союз відкинув звинувачення, що під тиском Пекіна ЄС буцімто пом’якшує негативні оцінки дій влади Китаю у зв’язку з коронавірусом.

Речник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Петер Стано написав листа до американської New York Times, щоб заперечити припущення про компромісність Брюсселя.

“Ви знайдете багато доказів того, що ми не боїмося виступати проти іноземного втручання”, - стверджує речник.

Підтримувані різними урядами джерела, зокрема Росії і меншою мірою Китаю, далі зосереджуються на поширенні конспіративних теорій та дезінформуванні.

Європейські представники змушені виправдовуватися через підозри, що останній звіт ЄС про поширення дезінформації урядами, зокрема Китаю та Росії, був пом’якшений через намагання уникнути тертя з Пекіном.

У звіті зокрема сказано, що китайські посадовці та державні засоби масової інформації Китаю намагаються замовчувати факт спалаху коронавірусу в Ухані, і натомість поширюють теорії, що початок епідемії якимось чином пов’язаний зі Сполучними Штатами.

Документ також вказує на Росію, звинувачуючи контрольовані державою російські ЗМІ у кампанії, яка заплутує і вводить в оману людей та підриває ЄС.

“Попри потенційну серйозну загрозу для здоров’я, офіційні і підтримувані різними урядами джерела, зокрема Росії і меншою мірою Китаю, далі зосереджуються на поширенні конспіративних теорій та дезінформуванні людей і у свої країнах, і за межами” - сказано у звіті.

New York Times написала 24 квітня, що формулювання у тому європейському звіті були пом’якшені “під потужним тиском Пекіна”.

“Побоюючись наслідків, європейські посадовці спочатку затримали, а потім переписали документ таким чином, що було зменшено наголошування на Китаї - важливому торговельному партнері”, - йдеться у статті, яка також вказує, що позиція Євросоюзу стосовно Китаю не така жорстка, як позиція американської адміністрації Дональда Трампа.

Речник Єврокомісії відповіді закидає New York Times хибність і наполягає, що, за його словами, “фактично неправильні” висновки у статті “базуються на отриманій внутрішній переписці” під час роботи над звітом.

Петер Стано також доводить, що “хибні висновки … грають на руку тим, хто прагне перешкоджати нашій роботі”.

Трамп знову вказує на Китай

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні знову заявив про відповідальність Китаю за пандемію коронавірусу.

Він сказав, що Китай міг зупинити хвилю заражень ще до того, як вона перекинулася на інші країни і сказав, що його адміністрація проводить розслідування.

“Ми проводимо, як вам напевно відомо, дуже серйозні розслідування, і ми не задоволені Китаєм. Ми не задоволені цілою ситуацією, бо вважаємо, що це можна було зупинити у зародку. Це можна було зупинити швидко і це не поширилося б на цілий світ”, - сказав Трамп журналістам у Вашингтоні.

Китай неодноразово відкидав заклики до проведення незалежного міжнародного розслідування щодо походження Ковід-19.

Одна з гіпотез полягає у тому, що вірус з’явився наприкінці 2019 року в місті Ухань на базарі, де продають дичину на м’ясо.

Фахівці вважають, що точна інформація про джерело вірусу і початок його поширення допомогла б у боротьбі з хворобою.

ВООЗ: До кінця пандемії далеко

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Ґебреєсус сказав, що зниження кількості заражень і смертей від коронавірусу в деяких частинах світу - це, безумовно, добре, але вказав на розростання епідемії у Східній Європі, Африці, Латинській Америці та деяких країнах Азії.

Він закликав уряди і далі “виявляти, ізолювати, аналізувати і лікувати усі випадки” захворювання.

За словами директора ВООЗ деякі заходи у боротьбі з пандемією, зокрема закриття кордонів, призвело до браку вакцин і ліків для інших хвороб.

Тедрос Адганом Ґебреєсус знову підкреслив, що без координації міжнародних зусиль подолати коронавірус буде неможливо.

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