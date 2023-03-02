Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Вашингтон і говоритиме про Україну, Росію та проблеми клімату

Координація підтримки України, санкції проти Росії та кліматична безпека будуть - у центрі уваги під час візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Джо Байденом президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн наприкінці наступного тижня, повідомляє Білий дім.

Згідно з повідомленням, очільниця Європейської комісії має відвідати Вашингтон та зустрітися з президентом Байденом в п’ятницю, 10 березня 2023 року.

"Лідери обговорять тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським Союзом для підтримки України, яка захищає свій суверенітет та демократію, та як збільшити ціну агресії для Росії", – мовиться у заяві Білого дому.

Протягом 2022 року США значно випереджали ЄС у наданні підтримки Україні, передусім щодо надання зброї. За даними станом на середину січня 2023 року, США виділили на підтримку України трохи більше 73,1 мільярдів євро. Для ЄС відповідна цифра становить 54,9 мільярда євро, мовиться у повідомленні Кільського інституту світової економіки, який підраховує допомогу Україні з боку її партнерів.

За словами Кристофа Требеша, керівника команди, яка розробляє Ukraine Support Tracker, ЄС проявив нерішучість у перші місяці війни, попри те, що він спроможний швидко мобілізувати фінансові ресурси.

«Про це свідчить, наприклад, величезна кількість коштів, які уряди ЄС мобілізували, щоб пом’якшити шок цін на енергоносії вдома», – каже експерт німецького інституту.

Субсидії на «зелені технології» є приводом для тертя між США та ЄС

Американські та європейські лідери також обговорять спільні дії та координацію США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою «шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних ланцюжків поставок».

Як зазначається у повідомленні Білого дому, Байден і Ляєн підіб’ють підсумки роботи спільної групи, що займається проблемами енергетичної безпеки Європи, яку вони створили рік тому, і яка «допомогла ЄС зменшити залежність від російського викопного палива», а також та прискорити перехід до «зелених» технологій.

Як повідомляє агентство Reuters, європейські країни стурбовані тим, що нові субсидії США можуть завдати шкоди їхнім економікам. Закон про скорочення інфляції на 430 мільярдів доларів, запропонований Байденом, передбачає значні субсидії на вироблену в США продукцію. Він спрямований на подолання кліматичної кризи та сприяння виробництву поновлюваної енергії. Але європейці побоюються, що він підірве їхню конкурентоздатність.

Минулого місяця Європейська комісія представила свій промисловий план «Зеленої угоди» у відповідь на заходи США, що передбачає збільшення рівня державної допомоги, аби допомогти Європі конкурувати зі США у галузі чистих технологій.

Лідери США та ЄС обговорять спільні плани щодо Китаю

На тлі занепокоєння діями Китаю на міжнародній арені, лідери США та ЄС планують обговорити спільну роботу для протидії «викликам, створеним Китайською Народною Республікою», мовиться у заяві.

Як повідомляв «Голос Америки», Вашингтон і його союзники останніми тижнями заявили, що Китай розглядає можливість надання смертоносної зброї Росії. Пекін заперечує такі наміри.