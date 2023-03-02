Шольц застеріг Китай від озброєння Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для її війни в Україні й закликав Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Як повідомляє агентство Reuters, у своїй промові в німецькому парламенті Шольц сказав, що його розчаровує той факт, що Пекін утримався від засудження російського вторгнення, водночас канцлер привітав зусилля Китаю щодо ядерної деескалації, пише Радіо Свобода.

"Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, – сказав він. – І не постачайте зброю агресору Росії".

Раніше Голос Америки повідомляв, що США попередили Китай щодо наслідків для Пекіна у випадку надання Росії підтримки у її війні проти України. Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що США публічно висловили занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих намірів надіслати зброю до Росії для підтримки у війні проти України або у намаганні допомогти Росії уникнути санкцій.

«Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки», – сказав журналістам Блінкен, перебуваючи у Казахстані, першій з країн Центральної Азії, які він планує відвідати.

Днями директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що білоруський авторитарний правитель Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін підписали 1 березня пакет із 16 документів, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій.

"Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні «компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів». Раніше ISW оцінював, що Китай може таємно переправляти до Росії через Білорусь військову техніку або техніку подвійного призначення", – вказано в повідомленні.