ЄІБ «надасть негайно» Україні мільярд євро – президентка Єврокомісії

Європейський інвестиційний банк затвердив фінансування для України у розмірі 1,59 млрд євро, з яких мільярд євро буде надано негайно, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«ЄІБ за бюджетної підтримки ЄС схвалив 1,59 млрд євро фінансування для України, з яких 1 млрд буде надано негайно. Це допоможе відбудувати інфраструктуру, відновити надання послуг і підтримати майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти», – написала вона в твіттері.

1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня.