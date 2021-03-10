ЄС закидає Росії і Китаю використання вакцин для пропаганди і наголошує на лідерстві у боротьбі з COVID-19

Шарль Мішель, який очолює Європейську раду, один з керівних органів Європейського Союзу, оприлюднив розлоге звернення з наполяганнями, що ЄС не лише не відстає від решти світу у боротьбі з пандемією коронавірусу, але й «буде йти попереду» у довготерміновій перспективі.

...Китай і Росія - два режими з менш бажаними цінностями, ніж у нас, коли вони влаштовують дуже обмежене, але широко розрекламоване постачання вакцин іншим.

У відкритому листі посадовець зокрема визнав, що Брюссель має засвоїти уроки з деяких прорахунків «зокрема стосовно виконання контрактів, підписаних з фармацевтичними компаніями», натякаючи на неспроможність виробників швидко забезпечити європейські країни необхідними обсягами вакцин.

Вслід за іншими керівниками Євросоюзу Шарль Мішель наголосив на лідерстві Європи у глобальних зусиллях проти пандемії і критично згадав зокрема США та Велику Британію за те, що він назвав обмеженням експорту вакцин від коронавірусу.

Окремо він звинуватив Пекін і Москву у використанні вакцин для пропаганди.

«Не можна дозволити, щоб нас вводили в оману Китай і Росія - два режими з менш бажаними цінностями, ніж у нас, коли вони влаштовують дуже обмежене, але широко розрекламоване постачання вакцин іншим», - наголошено у листі.

Також, як це нещодавно зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель вказав, що китайський та російський уряди у порівнянні з ЄС роблять набагато менше щеплень своїм громадянам: «Ті країни зробили половину щеплень у розрахунку на 100 своїх мешканців у порівнянні з Європейським Союзом».

Шарль Мішель заявив, що паралельно з вакцинацією у 27 країнах - членах, ЄС також вклав мільярди у програми розробок і забезпечення вакцинами інших країн світу.

Україна та інші держави Східного партнерства Євросоюзу згадані серед тих, з якими, за словами посадовця, ЄС буде ділитися вакцинами.

...Наше стратегічне партнерство зі США, яке ми зараз відроджуємо з новою адміністрацією, також є вирішальним у боротьбі з пандемією.

«ЄС оформив замовлень на понад два мільярди доз, що вдвічі перевищує потребу для вакцинування свого населення (450 млн.). Надлишок, який ми передамо нашим країнам-партнерам та регіонам світу, допоможе вакцинувати сотні мільйонів людей», - підкреслює він.

Шарль Мішель також наголосив, що разом зі США Євросоюз «без сумнівів буде найбільшим виробником вакцин для світу. Саме тому наше стратегічне партнерство зі США, яке ми зараз відроджуємо з новою адміністрацією, також є вирішальним у боротьбі з пандемією».

«Ми переможемо у цій війні проти COVID-19. І Європа буде ключовим союзником у звільненні світу від цього вірусу», - завершив Шарль Мішель.

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